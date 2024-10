Après plus de neuf mois de boycott et de contestations, la crise des étudiants en médecine semble se diriger vers une année blanche. Et la situation n’est pas prête de s’apaiser au vu des résultats du récent vote des futurs médecins du pays.

Cela fait maintenant près de neuf mois que les étudiants en médecine boycottent cours, examens et stages hospitaliers. La réforme “imposée” par les ministères de tutelle ne les a toujours pas convaincus. Bien au contraire, elle a donné naissance à un mouvement contestataire national. Mobilisées, les futures blouses blanches ont multiplié depuis 2023 marches nationales et sit-in dans plusieurs villes du Royaume.

La dernière en date remonte à samedi dernier où des milliers d’étudiants, venus des quatre coins du pays, ont manifesté leur mécontentement devant le Parlement à Rabat. Un cri de ralliement qui est parvenu aux oreilles du gouvernement et de l’Institution du Médiateur du Royaume. Ce dernier a d’ailleurs récemment invité leurs représentants pour leur faire part des réponses des ministères d’Abdellatif Miraoui et de Khalid Aït Taleb (Enseignement Supérieur et Santé).

Et pour répondre aux nouvelles propositions gouvernementales, la Commission nationale des étudiants en médecine (CNEM) a organisé, une nouvelle fois, un vote dans toutes les facultés du Maroc. Mais selon les résultats, il semble que l’on se dirige vers une impasse. En effet, les votes ont révélé que 81,4% des étudiants n’ont pas été convaincus par la dernière offre du gouvernement. Celle-ci ne répond pas à leurs principales revendications.

Il ressort ainsi que 86% des étudiants comptent poursuivre le boycott de toutes les activités (cours, examens et stages). Concernant les actions de contestation, elles reprendront de plus belle: 86,9% des votants voulant continuer à jouir de leur droit légitime de manifester en attendant une réponse positive du ministère.

Le 4 octobre, date à laquelle le ministère de l’Enseignement supérieur a programmé une session extraordinaire des examens a connu, encore et encore, un important taux de boycott. Ce dernier a frôlé les 100% dans plusieurs universités de médecine. La crise perdure et l’on se rapproche de plus en plus vers une année blanche…