Les étudiants en médecine, épaulés par les médecins internes et résidents, ont organisé jeudi un sit-in devant le CHU de Rabat. Mais cette manifestation pacifique a été brutalement réprimée par les forces de l’ordre. Résultat: 28 arrestations.

La capitale du Royaume a été ces derniers jours le théâtre d’échauffourées entre les étudiants en médecine et les forces de l’ordre. Après un premier sit-in empêché mercredi soir, les futures blouses blanches et les médecins internes et résidents en ont organisé un autre le lendemain.

Comme la veille, cette seconde manifestation a vu l’intervention brutale des autorités. En plus des blessés, plusieurs étudiants ont été arrêtés. Selon une source de la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie du Maroc (CNEMEP), pas moins de 28 manifestants ont été interpellés, dont Yasser Derkaoui et Yasser Akif, respectivement président et membre du Bureau des étudiants en médecine de Rabat.

Les étudiants arrêtés ont ont été déférés ce vendredi devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, pour « désobéissance, non-respect des ordres des autorités et rassemblement non armé non autorisé« , selon une source de H24Info. La première séance du procès a été fixée au 23 octobre prochain.

Face à cette situation, un élan de solidarité avec les futures blouses blanches s’est organisé tant chez les internautes marocains qu’au niveau des différentes commissions d’étudiants du Royaume. La Coordination nationale des élèves ingénieurs au Maroc par exemple a publié un communiqué condamnant la répression des manifestations pacifiques des futurs médecins.

“Nous, en tant que coordination nationale, sommes profondément surpris par le traitement de cette question par les autorités ainsi que l’absence de réponse immédiate aux revendications légitimes des étudiants et par la manière dont l’État traite les revendications des étudiants concernés”, lit-on dans le communiqué.

Même chose pour la Commission nationale des médecins internes et résidents (CNIR), dont certains membres ont également été arrêtés. “Nous condamnons fermement ce qui s’est passé aujourd’hui à l’encontre de nos droits en tant que médecins, ainsi que ceux de nos confrères et consœurs étudiants en médecine. Après avoir organisé des manifestations pacifiques pour dénoncer les abus subis par les étudiants de la Faculté de médecine de Rabat, nous avons été surpris par le recours aux mêmes méthodes répressives, de manière encore plus sévère et violente”, a déclaré l’organisation.

Et le communiqué de poursuivre: “Cela a conduit à l’arrestation de plusieurs médecins internes et étudiants en médecine. Ces agissements reflètent un mépris flagrant des principes de liberté et de dignité que nous garantit notre Constitution. Ce qui s’est passé représente une violation flagrante des valeurs humaines, une atteinte inacceptable à la liberté d’expression et de manifestation pacifique, et cette escalade de la répression ne peut être tolérée.”

Une grève a été par ailleurs annoncée par les internes et résidents tout en maintenant les services d’urgence, de réanimation, de garde et de permanence, à partir de ce vendredi 27 septembre jusqu’au mardi 1er octobre, en signe de protestation contre ces violations.