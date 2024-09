La crise des étudiants en médecine prend une nouvelle tournure. Des vidéos circulant sur internet montrent des interventions musclées des autorités pour disperser les manifestants.

La crise des étudiants en médecine au Maroc n’est clairement pas prête de finir… Après un an de conflit, la situation est toujours dans l’impasse. Le dernier épisode: les futurs médecins réinvestissent les rues. Un premier incident a eu lieu, mercredi soir, lors d’un sit-in à Rabat. Une manifestation qui a malheureusement mal tourné.

Les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser la foule. Malgré les tentatives des étudiants de maintenir leur rassemblement pacifique, les autorités ont usé de la force, ce qui a entraîné des tensions entre les manifestants et les policiers.

Ce même scénario s’est reproduit ce jeudi. Les futurs médecins organisaient un nouveau sit-in, encore Rabat, devant le CHU. Et encore, la manifestation qui devait se passer dans le calme et le pacifisme s’est vue dispersée violemment par les autorités.

Des vidéos montrent des policiers s’en prendre à des manifestants. On voit des forces de l’ordre disperser le rassemblement sans ménagement. Il s’agissait pourtant d’une mobilisation qui se voulait «pacifique», de l’avis d’un étudiant qui condamne l’intervention policière survenue pour mettre fin à ce rassemblement, auquel il a assisté.

Notre interlocuteur nous a confié, sous couvert d’anonymat, qu’il y a a eu plusieurs blessés, évacués en ambulances. Dans les images qui circulent sur internet, on aperçoit des étudiantes évanouies devant les boucliers des forces de l’ordre.

Des sources parlent d’arrestations de plusieurs représentants et membres des bureaux des étudiants. Certains se trouveraient actuellement aux mains de la police en vu d’une éventuelle comparution devant le procureur du Roi.

