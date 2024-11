Le secteur des services a créé 258.000 postes (+5%), entre le troisième trimestre de 2023 et celui de 2024, affirme lundi le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution est le résultat d’une création de 206.000 en milieu urbain et de 51.000 en milieu rural, explique le HCP dans sa note d’information relative à la situation du marché du travail au T3-2024.

De son côté, le secteur des BTP (bâtiment et travaux publics) a créé 57.000 postes, suite à une hausse de 68.000 en milieu rural et d’une baisse de 11.000 en milieu urbain, enregistrant une hausse de 5% du volume d’emploi dans ce secteur, fait savoir la même source.

Pour ce qui est du secteur de l’industrie y compris l’artisanat a créé 23.000 postes d’emploi (+2%), résultat d’une création de 27.000 postes en milieu urbain et d’une baisse de 3.000 en milieu rural.

Le secteur de l’ »agriculture forêt et pêche », quant à lui, a perdu 124.000 postes d’emploi (-5%), résultat d’une baisse de 133.000 en milieu rural et d’augmentation de 9.000 en milieu urbain.

Augmentation de 213.000 postes

De manière global, le volume de l’emploi au Maroc a augmenté de 213.000 postes entre le troisième trimestre de 2023 et celui de 2024, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Le volume de l’emploi a augmenté de 213.000 postes entre les troisièmes trimestres de 2023 et 2024, suite à une création de 231.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 17.000 postes en milieu rural », indique le HCP qui vient de publier sa note d’information relative à la situation du marché du travail au T3-2024.

Par type d’emploi, 262.000 emplois rémunérés ont été créés, résultat d’une augmentation de 218.000 en milieu urbain et de 45.000 en milieu rural. L’emploi non rémunéré s’est baissé de 49.000 postes, conséquence d’une baisse de 62.000 en zones rurales et d’une augmentation de 13.000 emplois en zones urbaines.

Le HCP fait également savoir qu’entre le troisième trimestre de 2023 et la même période de 2024, le taux d’activité a augmenté, au niveau national, de 43,2% à 43,6%. Il est passé de 45,8% à 45,7% en milieu rural et de 41,9% à 42,5% en milieu urbain. Le taux d’activité des hommes est passé de 68,7% à 68,6% et celui des femmes de 18,4% à 19,2%.

De son côté, le taux d’emploi a augmenté de 37,4% à 37,6% au niveau national (+0,2 point). Ce taux a connu une légère baisse de 0,3 point en milieu rural (de 42,6% à 42,3%) et a augmenté de 0,5 point en milieu urbain (de 34,8% à 35,3%). De plus, ce taux a stagné à 60,7% parmi les hommes, et est passé de 14,8% à 15,2% parmi les femmes.