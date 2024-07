Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a révélé que 13.542 personnes, sur les 9 millions de Marocains ayant reçu le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19, ont déclaré avoir subi des effets secondaires.

Dans une réponse à une question écrite du groupe parlementaire du Parti justice et développement (PJD) à la Chambre des représentants, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb a fait savoir que 9 millions de personnes au Maroc ont reçu le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19, dont 13.542 ont déclaré avoir subi différents effets secondaires, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison de ce lundi 15 juillet.

Le nombre global de cas d’effets secondaires liés au vaccin AstraZenca s’est élevé à 54.423, dont 211 jugés graves selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a ajouté le ministre, soulignant qu’aucun cas de thrombose mortel n’a été enregistré au Maroc.

Khalid Aït Taleb a par ailleurs précisé que le Centre national anti-poison et de pharmacovigilance (CAP) a collecté depuis fin janvier 2021 les déclarations liées aux vaccins et aux effets secondaires. Son département a, pour sa part, mis en place un système de suivi quotidien des malades et assuré une prise en charge gratuite aux personnes ayant déclaré avoir subi des effets secondaires classifiés comme graves, via des consultations et des traitements médicaux très approfondis.

Pour rappel, une femme avait porté plainte devant le tribunal administratif contre l’Etat marocain à la suite d’effets secondaires liés au vaccin AstraZeneca. Après avoir reçu une dose du vaccin, Najat Touati, professeure de biologie à l’Université Ibn Tofail de Kénitra, a en effet développé un syndrome de Guillain-Barré, ce qui lui a causé une paralysie faciale et des membres inférieurs. L’enseignante a remporté le procès et reçu 250.000 DH de dédommagements.