Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, que plus d’un million de personnes ont bénéficié, jusqu’au 23 avril 2023, des prestations de santé dans les hôpitaux et les centres hospitaliers concernés par la couverture médicale, tandis que le secteur privé a totalisé plus de 45.000 bénéficiaires.

Répondant à une question orale sur « les problématiques liées à l’inclusion des bénéficiaires du régime RAMED dans la Caisse nationale de sécurité sociale », présenté par le groupe Haraki à la Chambre des conseillers, M. Ait Taleb a souligné que 9,4 millions de bénéficiaires ont été inscrits de manière automatique dans la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui leur a permis de bénéficier des prestations des établissements publics de santé.

Afin de garantir la continuité des prestations de services de santé dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire de base pour les anciens bénéficiaires du régime RAMED qui sont incapables de payer les frais de souscription, deux circulaires ministérielles ont été émises invitant les responsables des services et établissements de santé et hospitaliers à continuer à prodiguer les services de santé à toutes les catégories bénéficiaires jusqu’au parachèvement de l’arsenal juridique du chantier de la protection sociale, a-t-il dit.

Ait Taleb avait souligné, début janvier à la Chambre des représentants, la gratuité des prestations et soins de santé offertes aux personnes qui bénéficiaient du RAMED.

