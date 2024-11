Le groupe spécialisé en étude de marché «Sunergia» a publié, vendredi 15 novembre, une enquête portant sur l’inflation et ses effets sur la réduction du pouvoir d’achat au Maroc.

L’inflation impacte directement le coût de la vie et le pouvoir d’achat des Marocains, entraînant ainsi une hausse des prix, qui touche particulièrement les produits de première nécessité, notamment dans le secteur alimentaire. Cela affecte le budget des ménages, et rend la gestion des dépenses quotidiennes plus difficile pour de nombreux foyers.

Pour mener son enquête, Sunergia a posé deux questions principales aux Marocains: lors de ces 3 derniers mois par rapport au début de l’année, avez-vous le sentiment que le coût de la vie a augmenté ? Et sur quels produits l’impact de l’inflation s’est-il le plus fait ressentir ?

Ainsi, 83% des Marocains estiment que le coût de la vie a augmenté au cours des trois derniers mois, contre 9% qui trouvent la situation stable et 2% qui constatent une baisse. Selon les données de l’enquête, les personnes âgées de 35 à 44 ans (91%) suivis des 45-54 ans (88%), et les CSP D et E (88%) perçoivent davantage une hausse des prix.

L’analyse des données révèle également que la hausse des prix est perçue de façon plus marquée dans les milieux urbains (86%) par rapport aux zones rurales (77%).

Les personnes sondées ont classé les produits dont les prix ont énormément augmenté. En tête de liste, il y a la viande rouge (68%), suivie du poulet (65%), et des légumes (65%). D’autres produits sont également touchés par la hausse de prix, dont le poisson (50%), l’huile (48%), les fruits (46%), ainsi que, dans une moindre mesure, le gaz butane (6%).

Sunergia a conclu en affirmant que «le ressenti des marocains face à cette inflation traduit une réelle inquiétude quant à la gestion des dépenses quotidiennes, surtout pour des biens essentiels qui impactent fortement le budget des ménages».