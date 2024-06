Les supporters de l'AS FAR et ceux du Raja.

Les demi-finales de la Coupe du Trône ont été marquées par de violents actes de hooliganisme à Agadir. Les supporters de l’AS FAR, du Maghreb Association Sportive de Fès et du Raja de Casablanca ont été victimes de jets de pierre de la part des supporters du Hassania d’Agadir. Les supporters des Militaires et des Verts demandent donc un changement de terrain pour la finale.

On connaît enfin les deux finalistes de la Coupe du Trône: l’AS FAR et le Raja de Casablanca. Une grande finale et un clasico qui promet, comme à son habitude, un duel exceptionnel au vu de la saison remarquable qu’ont réalisée les deux clubs. Les Verts ont été sacrés champions du Maroc, tandis que le club de Rabat, deuxième, a réalisé un nouveau record de buts en une saison (65 buts).

Mais cette finale très attendue par les supporters des deux formations soulève des inquiétudes. La raison: le hooliganisme qui a frappé de plein fouet les deux demi-finales, disputées au Stade Adrar d’Agadir dimanche dernier (MAS-AS FAR) et hier mardi (Raja-MC Oujda). Il faut savoir qu’une grande partie des stades du Maroc sont actuellement fermés ou en rénovation, d’où le choix d’Agadir pour accueillir les derniers matchs de ladite compétition.

Dimanche dernier, les Rbatis ont remporté leur demi-finale face au MAS de Fès (2-0). Mais en dehors du stade, un autre s’est joué. Déjà que les supporters de ces deux clubs ne s’affectionnent pas vraiment depuis plusieurs années, ceux du Hassania d’Agadir ont rajouté une couche. Lorsque les supporters des demi-finalistes s’apprêtaient à quitter la capitale du Souss, leurs véhicules ont été la cible de jets de pierres à la sortie de la ville, faisant des dégâts matériels.

غير الله يحفظ من شي كارثة فالنهائي ميمكنش امة ديال البشار جامعين لحجر وغي كيشيرو فين مجات 💔 pic.twitter.com/LjpypLsmIX — Y҉o҉u҉s҉s҉e҉f҉ ❤️🖤💚 (@FakhrYoussef1) June 26, 2024

Et quand il n’y en a plus, il y en a encore… La même histoire s’est répétée hier mardi à l’issue de la demi-finale qui opposait le Raja de Casablanca au Mouloudia de Oujda. La rencontre qui s’est conclue par la victoire des Casablancais (4-3), a d’abord connu des actes de hooliganisme bien avant avant le coup d’envoi. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des altercations à Agadir entre les supporters du Raja et ceux du Hassania.

اليوم مدينة اكادير مخربين من جماهير الرجاء يقومون بتخريب ممتلكات المواطنين والاعتداء على المواطنين امام انظار عنصريين من الشرطة بلباسهم الرسمي ولا احد فيهم حرك ساكنا رغم تواجد مسدسات مقدروش يوقفو ولو 2 من المخربين بقاو كيتفرجو ودخلو تخباو

فينك الحموشي هدي هيا شرطة @DGSN_MAROC pic.twitter.com/ruBjzvCQkj — 🇲🇦 abdellah bellouch 🇲🇦 (@abdellahbellou4) June 25, 2024

Des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers de la ville. Des cafés et des biens ont été vandalisés, des citoyens innocents ont été victimes de vol. Un désastre sur tous les plans. Et cerise sur le gâteau, des “bagarres” ont éclaté entre les surpporters… du Raja au sein du stade.

جماهير الرجاء تحتفل بلقب البطولة pic.twitter.com/BSPK0YYVgA — داود DaouD BeN MoHa (@daoud_mouha) June 25, 2024

Personne ne parle de ce qui ce passe à Agadir après et avant le match Raja et Moulodia Oujda pic.twitter.com/ngGJZ1dXXU — SMAYMOW🇲🇦😑 (@smaymow) June 26, 2024

Après le coup de sifflet final, des dizaines de voitures ont été mitraillés de pierres. Plusieurs personnes ont été blessées, dont des proches d’un des joueurs du Raja, selon le président du club, Mohamed Boudrika.

Sur des photos partagées sur les réseaux sociaux, l’on voit de nombreuses voitures complètement saccagées, des bus détruits et des débris couvrant la route qui mène du Grand stade d’Agadir à l’autoroute. Selon des sources locales, les services de sécurité auraient ouvert de nombreuses enquêtes à la suite des plaintes reçues.

Devant cette situation, un nouveau débat a été lancé entre les supporters des clubs finalistes de la Coupe du Trône: la finale doit-elle être jouée à Agadir, au vu de ce qui s’est passé lors des demi-finales? Une unanimité semble émerger: non! Déjà que les relations entre les ultras de Rabat et de Casablanca n’ont jamais été au beau fixe, que dire si les ultras du Hassania d’Agadir venaient à se joindre à la « fête ». Une grande animosité règne en effet entre ces trois groupes.

تأكيدا لما نشرته سابقا

ما يقع بمدينة أكادير في هذه الأثناء بين جماهير الحسنية والرجاء فهو كارثة بكل المقاييس، التراشق بالحجارة والشهب الاصطناعية وتكسير الحافلات وترويع الساكنة والمارة واشتباكات مع رجال الأمن.

صراحة كل هذا يقع بسبب التعصب للأولتراس والمدن، كفى من الشغب يرحمكم الله https://t.co/KzdU1fXPia — Ahmed Bentaleb (@BentalebAhmed01) June 26, 2024

Ni le lieu ni la date de la finale de la Coupe du Trône n’ont encore été communiqués, mais la Fédération royale marocaine de football devrait se prononcer à ce propos au cours de cette semaine. En attendant, les pages des fans des deux clubs appellent au calme pour que ce rendez-vous ait lieu dans de bonnes conditions. Affaire à suivre…