La Renaissance sportive de Berkane s’est qualifiée à la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, en battant, vendredi à Berkane, en match retour du 2e tour préliminaire les Béninois de Dadje FC (5-0).

Les buts des Oranges ont été signés Haytam Manaoute (16è), Mateus Barbosa (24è), Ayoub Khairi (42è), Youssef Mehri (46è) et Oussama Lamlioui (90è+6, s.p).

FT 🏁 | By scoring five goals, we secure our place in the #TotalEnergiesCAFCC group stage!

🟠⚫️ #GoRSBGo pic.twitter.com/wN7hWwWwbt

