Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a donné, vendredi au Centre d’estivage d’Assilah, le coup d’envoi du programme national d’estivage au titre de l’année 2024.

Cette édition, initiée sous le thème « Ensemble pour une jeunesse responsable et brillante », profitera à plus de 80.000 bénéficiaires, répartis sur un réseau de 37 centres, couvrant toutes les régions du Royaume. Le programme couvre également les domaines des colonies de vacances pour adolescents, les stages de formation, l’estivage éducatif, les universités des jeunes, les activités de proximité, les formations de base, les résidences thématiques et les rencontres de renforcement des capacités, sous la supervision des comités de contrôle et de suivi, en plus du suivi assuré par les directeurs provinciaux et régionaux de la jeunesse.

Il s’articule autour des axes: santé, environnement, droits et citoyenneté, activités physiques, activités numériques, patrimoine culturel, tourisme, leadership et innovation, volontariat et activités artistiques.

Les colonies de vacances offrent également des services d’accueil répondant aux critères de santé, de sécurité, de nutrition, d’assurance, d’animation, d’encadrement pédagogique et de transport.

Cette édition accorde une attention particulière aux enfants et adolescents, en particulier les enfants issus du milieu rural, les filles, les enfants à besoins spécifiques, les enfants des institutions sociales et les enfants des migrants.

Dans une déclaration à la presse, la directrice de la Jeunesse au ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Kenza Abourmane, a précisé que cette édition du programme se déroule en 5 étapes, du 1er juillet au 31 août, ajoutant « nous sommes très heureux que les centres d’estivage de toutes les provinces et régions du Royaume accueilleront des enfants marocains issus de toutes les régions ».

« Les colonies de vacances proposeront des activités culturelles, éducatives et ludiques, pour permettre aux enfants de passer des moments agréable avant de retourner dans leurs familles », a-t-elle enchainé, notant que l’animation des colonies, qui accueilleront cette année environ 85.000 enfants, se fait selon un programme éducatif intégré qui aborde l’esprit de citoyenneté et le respect des droits, en plus de l’aspect ludique, et couronne l’effort fourni par les enfants au cours de l’année scolaire achevée.

Pour sa part, le directeur régional de la jeunesse à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdelouahed Azibou Mokrai, a souligné que « la région du Nord est l’une des régions les plus prisés des enfants des colonies de vacances au Maroc », notant qu’environ 22.000 enfants et jeunes seront accueillis cette année par les colonies de la région.

Cette édition, a-t-il poursuivi, est marquée également par l’ouverture aux groupes nécessiteux, en particulier les enfants issus du milieu rural et ceux à besoins spécifiques, relevant que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima dispose d’infrastructures de haut niveau, pouvant accueillir jusqu’à 30.000 enfants chaque été, dans de très bonnes conditions.