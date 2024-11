Le général de brigade Mohamed Gadih, inspecteur des Forces royales air (FRA), effectue une visite officielle au Pakistan afin d’explorer les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Lors de sa visite dans des unités industrielles relevant de la Force aérienne pakistanaise, ce mercredi, le général Gadih, à la tête d’une délégation importante, a exprimé le souhait du Maroc de renforcer ses relations industrielles avec le Pakistan.

Les deux hommes ont également abordé le transfert de technologie et les moyens de tirer profit de l’expérience pakistanaise pour renforcer les capacités opérationnelles des FRA.

Le général Gadih a aussi rencontré le chef d’état-major de la marine pakistanaise, l’amiral Naveed Ashraf, hier mardi. Cette réunion, qui s’est tenue au quartier générale de la Marine, a porté sur les questions d’intérêt mutuel, notamment la collaboration bilatérale et la sécurité maritime régionale, selon un communiqué de la Direction générale des relations publiques de la Marine pakistanaise.

L’amiral Naveed Ashraf a souligné que le Pakistan et le Maroc entretiennent des relations cordiales, fondées sur le respect mutuel, des liens économiques croissants et une coopération au sein de forums multilatéraux.

