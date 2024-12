Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, a effectué, jeudi, une visite de travail en Belgique, à la tête d’une importante délégation sécuritaire composée de directeurs et de cadres des services centraux relevant du pôle DGSN-DGST.

Cette visite, qui s’inscrit dans cadre des rencontres bilatérales entre le Directeur Général de la DGSN et de la DGST et ses homologues de la Police Fédérale et de la sûreté intérieure en Belgique, vise à renforcer les mécanismes de coopération commune dans divers domaines relatifs à l’action sécuritaire et de renseignement, souligne un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

Elle intervient également suite à la récente visite effectuée, le 25 novembre dernier au Maroc, par l’Administratrice générale de la Sûreté de l’Etat belge, Francisca Bostyn, poursuit la même source.

Au cours de cette visite, Hammouchi a tenu des séances de travail et des entretiens bilatéraux avec le Commissaire général de la Police Fédérale belge, Eric Snoek, portant sur diverses questions sécuritaires d’intérêt commun, et qui ont été l’occasion d’examiner différentes menaces et les risques sécuritaires émergents, outre les moyens de lutte contre ces défis dans le cadre d’une vision commune et collective.

Les entretiens entre les deux parties ont également porté sur l’examen des défis et menaces sécuritaires émanant de groupes terroristes et de réseaux du crime organisé dans de nombreuses régions du monde, notamment au Sahel et au Sahara, au Moyen-Orient et en Europe.

En consécration de la volonté commune de hisser la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine sécuritaire, le Directeur Général de la DGSN et de la DGST et le Commissaire général de la Police fédérale de Belgique ont signé un plan d’action commun, incluant un programme d’action bilatérale au titre de 2025-2026, en vue de consolider la coopération dans le domaine de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, de coordonner les efforts visant à traiter les données relatives au transit frontalier, de poursuivre les individus recherchés à l’échelle internationale, ainsi que de coopérer dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et les menaces terroristes ciblant les manifestations sportives.

Selon le communiqué, ce plan d’action conclu entre les deux parties fixe les mécanismes de coopération bilatérale entre les services de sécurité marocains et leurs homologues belges, ainsi que les canaux agréés pour faciliter l’échange d’informations et de visites conjointes, pour davantage d’efficacité et d’efficience de l’action sécuritaire commune.

Cette visite illustre la solidité de la coopération bilatérale unissant le Maroc et la Belgique dans les différents domaines sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière, relève le communiqué, notant qu’elle intervient aussi dans un contexte marqué par la consolidation et le développement des partenariats sécuritaires entre les services sécuritaires marocains et leurs homologues belges.

La visite vient confirmer, une fois de plus, la place distinguée et le rôle efficace du Maroc dans le domaine de la coopération sécuritaire internationale, et reflète également la crédibilité dont jouissent les services de sécurité marocains auprès de leurs partenaires européens, en tant qu’acteur clé dans les efforts communs visant à préserver la paix et la sécurité internationales, conclut le communiqué.