Le Maroc participe, depuis lundi dernier jusqu’au 16 août, pour la première fois à l’exercice militaire Arcane Thunder, organisé cette année simultanément en Allemagne et au Royaume. Cet exercice visant le renforcement de la synchronisation des capacités militaires des armées participantes souligne l’évolution stratégique de leur partenariat.

Après plus de 20 éditions de l’exercice militaire combiné maroco-américain African Lion, visant à renforcer l’interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre l’armée américaine et ses homologues africaines, le Maroc fait passer sa coopération militaire avec les États-Unis à un stade supérieur.

Depuis le 5 jusqu’au 16 août, les Forces armées royales (FAR) prennent part à la deuxième édition d’Arcane Thunder. Cet exercice militaire de haut niveau implique 200 soldats américains ainsi que 100 soldats alliés et partenaires du Maroc, du Royaume-Uni et de l’Allemagne, et revêt une toute autre envergure.

De l’interopérabilité à la synchronisation des capacités

Arcane Thunder 24 est un exercice de synchronisation de précision en guerre électromagnétique se déroulant en Allemagne et au Maroc, précise l’US Army Europe and Africa dans un communiqué.

Selon le colonel Patrick Moffett, commandant de la 2e Force opérationnelle multi-domaines, Arcane Thunder 24 «applique des effets non létaux dans le cadre du concept multi-domaines pour garantir aux pays alliés et partenaires un avantage décisif contre des adversaires potentiels dans tous les domaines et dimensions humains, physiques et informationnels de l’environnement opérationnel».

Sur le plan bilatéral, «c’est une nouvelle occasion de renforcer davantage la coopération et de souligner le partenariat de longue date entre les États-Unis et le Maroc à travers le test et la synchronisation des capacités», a-t-il ajouté.

Lors de ces manœuvres, la 2e Force opérationnelle multi-domaines mène des formations dans un environnement interarmées et combiné axé sur l’emploi et la synchronisation d’effets non létaux contre des adversaires dans tous les domaines (terre, mer, air et cyberespace).

«Des exercices comme Arcane Thunder sont menés pour établir des relations solides et stratégiques tout en améliorant notre capacité à garantir que les forces partenaires sont équipées pour synchroniser et utiliser des effets non létaux dans tous les domaines contre les adversaires», peut-on lire dans le communiqué de l’US Army Europe and Africa.

«Cette année, nous continuons à améliorer notre interopérabilité avec les forces alliées et partenaires sous des structures de commandement déployées sur plus de 3.000 kilomètres, de l’Allemagne à l’océan Atlantique Nord et au Maroc», a déclaré le colonel Moffett.

En favorisant la compréhension et la collaboration entre les pays alliés et partenaires, Arcane Thunder 24 contribue de manière significative à la stabilité et à la sécurité régionales en améliorant la capacité des forces partenaires à opérer efficacement en temps de crise ou de conflit.

Un nouveau palier de coopération

Cette nouvelle étape dans la coopération entre le Maroc et les États-Unis survient après la signature de la feuille de route de la coopération militaire bilatérale, le 21 mars dernier, lors d’une réunion de travail du Comité consultatif de défense maroco-américain.

Cette feuille de route a été validée après la promulgation par le président américain Joe Biden, fin décembre 2023, du National Defense Authorization Act (NDAA) de 2024.