Attijariwafa bank et Bpifrance ont signé un protocole d’accord pour renforcer les échanges et partenariats entre entreprises françaises et marocaines dans des secteurs stratégiques.

Dans le cadre du forum d’affaires piloté par le Medef et la CGEM, Attijariwafa bank et Bpifrance renforcent leur coopération, initiée il y a plus de 10 ans et visant à favoriser les échanges et les partenariats entre entreprises marocaines et françaises, dans des filières stratégiques.

Le protocole d’accord a été signé par Youssef Rouissi, Directeur Général Délégué en charge du Pôle Corporate & Investment Banking au sein d’Attijariwafa bank et Isabelle Bébéar, Directrice des Affaires Internationales et Européennes de Bpifrance en amont de la clôture du forum par le Président de la République Française, Emmanuel Macron.

«Notre partenariat avec Bpifrance a permis à plus de 1700 clients entreprises d’intégrer la communauté Attijari Business Link, ayant généré durant cette dernière année plus de 12 000 mises en relations entre opérateurs français, marocains et africains. Le renouvellement aujourd’hui de ce partenariat s’inscrit dans la continuité des ambitions de notre Groupe d’offrir à ses clients un accompagnement qui leur procure des perspectives d’affaires locales et internationales», affirme Youssef Rouissi.

«Avec Attijariwafa bank, nous avons un partenariat d’exception depuis plus de 10 ans qui nous permet de favoriser et de renforcer les relations des communautés d’affaires françaises, marocaines et africaines. Cette collaboration nous permet de mettre nos expertises respectives au service des entrepreneurs des deux côtés de la Méditerranée», estime, pour sa part, Isabelle Bébéar.

Parmi les principaux axes de collaboration, Bpifrance et Attijariwafa bank ont prévu de poursuivre et d’approfondir leur collaboration, initiée en 2015, dans le cadre de la plateforme EuroQuity, un service en ligne dont l’objectif est de favoriser la rencontre entre investisseurs et entreprises à la recherche de fonds propres.

Les deux partenaires poursuivront le développement de ce dispositif au Maroc et progressivement dans d’autres zones géographiques d’intervention d’Attijariwafa bank. Cette plateforme favorisera ainsi l’accompagnement et la croissance de plus de 1700 PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) marocaines du portefeuille d’Attijariwafa bank, notamment par des connexions avec des investisseurs, partenaires, clients et autres acteurs économiques.

Avec cet accord, Attijariwafa bank et Bpifrance vont ainsi renforcer leur collaboration pour co-financer et garantir des projets portés par des entreprises marocaines et françaises dans des filières stratégiques entre les deux rives, notamment dans l’industrie, l’énergie, etc. Les deux partenaires devront codévelopper des dispositifs au bénéfice de l’émergence de PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) industrielles marocaines et françaises, incluant un accompagnement à la transition énergétique des entreprises marocaines et françaises.

Il s’git en gros de favoriser les relations économiques, les échanges technologiques et les collaborations et/ou les coréalisations entre entreprises françaises et entreprises des zones géographiques d’intervention d’Attijariwafa bank, via des évènements qu’elles organisent (BIG, Inspire & Connect, événements d’Attijariwafa bank…) ou des évènements externes.