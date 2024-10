Bentley Casablanca vous invite à découvrir la Continental GT Azure, une déclinaison encore plus luxueuse et exclusive de l’iconique coupé 4 places de la marque. Préparez-vous à vivre une expérience de grand tourisme incomparable, où performances, confort et savoir-faire artisanal s’allient à la perfection.

La Continental GT Azure se distingue au premier regard par son design à la fois athlétique et sophistiqué. Sa silhouette élancée, mise en valeur par le galbe des ailes et du capot, dégage une impression de puissance et de dynamisme. À l’avant, la calandre imposante ornée de chrome et les prises d’air latérales affirment le caractère de la voiture. Les superbes phares LED Matrix soulignés de chrome scintillent comme des joyaux. L’arrière musclé est magnifié par un bouclier sculpté et des sorties d’échappement ovales intégrées.

Les jantes 22 pouces à 5 branches façon « open-spoke », uniques à ce modèle, ajoutent une touche d’exclusivité. Deux magnifiques teintes de carrosserie sont proposées pour sublimer les lignes : le Moroccan Blue intense et profond, et le Dove Grey au raffinement intemporel.

En pénétrant dans l’habitacle de la GT Azure, on découvre un univers entièrement dédié au bien-être et à la sérénité, jusque dans les moindres détails.

Les superbes selleries en cuir Nappa recouvrent les sièges et les panneaux de contre-portes, avec un magnifique motif de capitons qui capture délicatement la lumière. Les sièges avant sont de véritables fauteuils de massage, offrant 24 possibilités de réglage électrique ainsi que des fonctions chauffage et ventilation. Les places arrière, tout aussi confortables, bénéficient d’une climatisation indépendante. Le toit panoramique vitré, de série, baigne l’habitacle d’une lumière naturelle généreuse. Tandis que les vitres latérales feuilletées filtrent les bruits extérieurs pour une expérience acoustique unique.

Des performances à couper le souffle

Sous son capot auréolé du célèbre « B » ailé trône le fascinant moteur V8 4.0 biturbo de 550 ch et 770 Nm de couple. Couplé à la transmission intégrale active et à la boîte automatique à double embrayage 8 rapports, il propulse la GT Azure de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes. Plus impressionnant encore, sur circuit, la Continental GT Azure est capable d’atteindre la vitesse de 318 km/h, démontrant tout le potentiel de son moteur. La suspension pneumatique à triple chambre et le Bentley Dynamic Ride optimisent stabilité et confort.

Technologie embarquée

La Continental GT Azure vous permet de rester connecté grâce à son écran tactile haute définition 12,3 pouces, intégré avec élégance dans la console centrale. Il donne accès à un système multimédia dernière génération, incluant navigation satellitaire, connectivité smartphone sans fil et point d’accès WiFi. L’expérience acoustique à bord est sublimée par le système audio Bentley Signature de 650W, parfaitement intégré à l’habitacle pour une restitution sonore haute-fidélité. De plus, de nombreuses aides à la conduite comme l’affichage tête haute, la vision nocturne ou le régulateur de vitesse adaptatif sont là pour simplifier vos trajets.

La Continental GT Azure concentre le meilleur du savoir-faire et de la technologie de Bentley pour offrir une expérience de grand tourisme d’exception. À découvrir dès maintenant au showroom Bentley Casablanca pour une rencontre inoubliable.