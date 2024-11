Le Maroc a été à l’honneur à l’édition 2024 du Salon européen Denkmal à Leipzig, principal Salon consacré à la préservation, la restauration et la rénovation des bâtiments anciens, représenté par une importante délégation d’architectes, d’experts, de bureaux d’études et de contrôle, ainsi que de nombre de professeurs universitaires.

Premier pays arabe et africain représenté au Denkmal, qui réunit tout les deux ans des experts venant des quatre coins de la planète, le Maroc participe par un pavillon, une véritable vitrine de son patrimoine culturel et architectural, qui présente une mosaïque de quatre cultures profondément enracinées en Afrique et en Andalousie : l’afro-sahélo-berbère, l’amazighe, la maroco-andalouse et l’art déco.

La participation du Maroc met en lumière l’importance de son savoir-faire, sa riche tradition, sa culture unique et ses techniques de construction spécifiques. Elle permet également de partager l’expérience marocaine en matière de solutions sûres et durables pour la restauration du patrimoine.

#Marokko hat eine lange Tradition im Lehmbau. Als erstes afrikanisches Land ist Marokko vom 7.-9.11. #Ehrengast auf der #denkmal, der europäischen Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung. Willkommen auf der #WeltbühneMesse! @GermanyMorocco @leipzigermesse pic.twitter.com/NqhHruY8Tc — AUMA e.V. (@AUMAeV) November 7, 2024

L’événement, qui se déroule du 7 au 9 novembre et placé sous le thème de la durabilité, a été également l’occasion de mettre en avant l’expertise marocaine dans l’utilisation de matériaux de construction écologiques, en particulier dans le contexte de la reconstruction des zones touchées par le séisme d’Al-Haouz.

Plusieurs sujets ont été débattus lors du Denkmal-2024, dans du programme Maroc, portant notamment sur la valorisation des monuments historiques, la durabilité et la préservation du patrimoine culturel national, le patrimoine architectural du Royaume, son artisanat traditionnel et la réhabilitation des constructions traditionnelles.

La délégation marocaine prenant part à ce Salon de renommé internationale est composée de représentants de plusieurs instituts et établissements publics et privés, comme l’École nationale d’architecture de Marrakech, le Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE), G3C, Villa Design Company, Agence EJ et ETS Consult.