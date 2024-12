Les opérations de sécurité menées par les services de la wilaya de la sûreté de Rabat pour protéger les usagers de la route et les citoyens contre des conduites dangereuses ont abouti, dimanche, à l’arrestation de 16 personnes.

Pas moins de 16 personnes suspectées d’être impliquées dans des conduites téméraires et exhibitionnistes, dans des circonstances susceptibles de perturber la circulation routière et de mettre en danger la sécurité des citoyens, ont été arrêtées pendant le week-end à Rabat, apprend-on de source sécuritaire.

Les mesures de surveillance routière et les interventions sur le terrain ont permis de saisir un certain nombre de véhicules suspectés d’être utilisés dans des rodéos sauvages, parmi lesquels deux voitures et 11 motos de grosse cylindrée qui ont été mis en fourrière.

Dans ce contexte, les agents de la police de la circulation ont dressé des procès-verbaux pour diverses infractions au code de la route contre les conducteurs de motos pris en flagrant délit de non-respect des règles de circulation.

Tous les individus arrêtés dans le cadre de ces rodéos ont été soumis à une procédure d’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les actes criminels imputés à chacun d’eux.

Manœuvres acrobatiques

Ces opérations intensifiées s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action adopté par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour renforcer les mesures de surveillance et de répression contre les risques des conduites dangereuses, qui menacent la sécurité des usagers de la route et portent atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

La DGSN a précédemment diffusé des notes de service à toutes les équipes de la circulation et à tous les services de sécurité publique sous son contrôle, les exhortant à lutter fermement contre les conduites exhibitionnistes et les usagers de la route imprudents qui pratiquent des manœuvres acrobatiques ou diffusent des enregistrements les montrant en train de réaliser de telles actions, lesquelles présentent une menace sérieuse et grave pour la sécurité des personnes et des biens.