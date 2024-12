Le chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mardi 10 décembre 2024 à Rabat, la 6e Commission Nationale des Investissements instituée par la nouvelle Charte de l’Investissent, opérationnelle depuis mars 2023.

La Commission Nationale des Investissements n° 6 a approuvé 48 projets de conventions et 4 avenants à des conventions dans le cadre du dispositif principal instauré par la nouvelle charte de l’investissement. « Les 52 projets approuvés portent sur un montant global de près de 113 milliards de dirhams dont 24 milliards de Dirhams d’investissements privés, permettant la création de près de 18 000 emplois, dont 10.000 directs et 8.000 indirects », précise un communiqué de chef de l’exécutif.

Cette commission a également approuvé 4 projets à caractère stratégique dans les secteurs de la mobilité électrique, de l’industrie des énergies renouvelables et du dessalement d’eau de mer dans les régions de Guelmim-Oued Noun, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Casablanca-Settat, pour un montant de 21 milliards de dirhams et permettant la création de près de 10.000 emplois directs et indirects.

La Commission Nationale des Investissements a, par ailleurs, procédé à l’examen de 3 projets supplémentaires en vue de l’octroi du caractère stratégique. Le montant global de ces projets est de 14 milliards de Dirhams devant permettre la création de près de 38.000 emplois directs et indirects dans les secteurs du textile, de la mobilité électrique et des télécommunications.

Les investissements approuvés dans le cadre du dispositif principal concernent 32 provinces et préfectures dans les 12 régions du Royaume. Ces provinces incluent notamment Fès, Meknès, Ifrane, M’diq-Fnideq, Larache, Boujdour, Khouribga, Essaouira, Safi, Taroudannt, Errachidia, Nador, Oued Ed-Dahab, El Haouz.

Ces projets concernent 19 secteurs d’activité, dont les télécommunications, les énergies renouvelables, le tourisme, les matériaux de construction, l’industrie électrique, l’industrie ferroviaire, la santé, l’agroalimentaire, ainsi que la logistique, la chimie-parachimie, le textile, l’automobile, la plasturgie et l’outsourcing.

Le secteur du tourisme est le principal pourvoyeur d’emplois des projets approuvés lors de cette CNI dans le cadre du dispositif principal avec 19% du total, suivi du secteur des matériaux de construction à hauteur de 18%, secteur de la santé 15% et l’agroalimentaire 8%.