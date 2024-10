Le commerce mondial de marchandises devrait afficher une augmentation de 2,7% en 2024, en légère hausse par rapport à l’estimation précédente de 2,6%, ont indiqué les économistes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans une prévision actualisée présentée jeudi.

Le volume de ce commerce devrait augmenter de 3,0% en 2025. Toutefois, la montée des tensions géopolitiques et l’augmentation de l’incertitude concernant les politiques économiques continuent de représenter des risques importants de détérioration de ces prévisions, relève le rapport, soulignant que les perspectives du commerce des services sont plus favorables que celles du commerce des marchandises.

Dans la mise à jour d’octobre 2024 des « Perspectives et statistiques du commerce mondial », les économistes de l’OMC notent que le commerce mondial de marchandises s’est redressé au premier semestre 2024 avec une augmentation de 2,3% en glissement annuel, qui devrait être suivie d’une nouvelle expansion modérée pendant le reste de l’année et en 2025. Ce rebond fait suite à une chute de -1,1 % en 2023, due à une forte inflation et à une hausse des taux d’intérêt. La croissance du PIB réel mondial aux taux de change du marché devrait rester stable à 2,7 % en 2024 et 2025.

« Nous prévoyons une reprise progressive du commerce mondial pour 2024, mais nous restons vigilants face à d’éventuels revers, en particulier l’escalade potentielle de conflits régionaux comme ceux du Moyen-Orient », a déclaré la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

« L’impact pourrait être le plus grave pour les pays directement concernés, mais ils pourraient également affecter indirectement les coûts énergétiques mondiaux et les routes maritimes », a-t-elle ajouté

« Il est impératif que nous continuions à travailler collectivement pour assurer la stabilité économique mondiale et une croissance soutenue, car elles sont fondamentales pour améliorer le bien-être des populations dans le monde entier. Au cours des trois dernières décennies, depuis la création de l’OMC, les revenus par habitant dans les économies à faible revenu et à revenu intermédiaire ont presque triplé. Nous devons poursuivre nos efforts pour favoriser un commerce mondial inclusif », a-t-elle argué. Par ailleurs, l’OMC prévoit que les exportations de marchandises des pays les moins avancés (PMA) augmentent de 1,8 % en 2024, marquant un ralentissement par rapport à la croissance de 4,6 % enregistrée en 2023.

La croissance des exportations devrait s’accélérer en 2025, pour atteindre 3,7 %. Parallèlement, les importations des PMA devraient augmenter de 5,9 % en 2024 et de 5,6 % en 2025, après une baisse de 4,8 % en 2023. Ces projections sont étayées par des estimations de croissance du PIB des PMA de 3,3 % en 2023, 4,3 % en 2024 et 4,7 % en 2025.