Les anticipations de 69% des grossistes affichent une stabilité du volume global des ventes pour le 4ème trimestre 2024, et une hausse selon 25% d’entre eux, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse prévue des ventes dans le « Commerce de gros d’autres équipements industriels », le « Commerce de gros de biens domestiques » et dans le « Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication » et, d’autre part, à la stabilité prévue des ventes dans les « Autres commerces de gros spécialisés », précise le HCP dans sa récente note d’information sur les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs du Commerce de gros et des Services marchands non financiers.

Les commandes prévues pour le T4-2024 seraient d’un niveau normal selon 79% des chefs d’entreprises, poursuit la même source, notant que l’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs selon 84% des grossistes. Pour ce qui est des ventes du secteur du Commerce de gros sur le marché local au 3ème trimestre 2024, elles auraient connu une stabilité selon 70% des grossistes, et une hausse selon 21%.

Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse des ventes dans le « Commerce de gros d’autres équipements industriels » et le « Commerce de gros de biens domestiques » et, d’autre part, à la baisse des ventes dans le « Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants ».

L’emploi aurait connu une stabilité selon 75% des chefs d’entreprise. Les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal selon 88% des grossistes et la tendance observée des prix de vente aurait affiché une stabilité selon 87% des chefs d’entreprises.