La Grande fête nationale, dédiée aux enfants, rempile cette année pour une cinquième édition prévue, le mercredi 6 novembre 2024, sur la place «Al Amal» d’Agadir.

Après le grand succès des événements de la fête nationale dédiée aux enfants qui s’est tenue à Mohammedia, Casablanca, Tanger, puis Marrakech, cette dernière a vu la participation de plus de 65.000 enfants sur la place Jemaa el-Fna, où des enfants victimes du tremblement de terre d’Al Haouz ont été honorés, la ville d’Agadir accueillera la cinquième édition de cette célébration le mercredi 6 novembre 2024 à 15 heure sur la place « AL Amal », autour du thème « La carte est complète avec 12 régions dessinées, de Tanger à Lagouira », en célébration du 49e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

« L’objectif de cet événement est de renforcer les principes de l’esprit national et l’amour de la patrie dans le cœur des générations futures, et de faire de la mémoire de la Marche Verte une occasion nationale précieuse pour célébrer l’identité nationale et renouveler le lien avec le Sahara marocain, sous la sage conduite du Roi Mohammed VI », précise un communiqué.

Une grande fête nationale éducative aux normes internationales, avec des équipements et des installations professionnelles, accueillant plus de 50.000 enfants et jeunes, ainsi que des éducateurs, des parents et des tuteurs d’enfants des établissements scolaires publics et privés, des associations et des organisations éducatives et communautaires, sera organisée pour profiter d’un cocktail artistique national alliant divertissement, musique, chant et amusement avec l’animateur national Saïd pipo.

Cet événement bénéficie d’une large couverture médiatique et d’une forte participation populaire, et connaît le succès de toutes ses éditions. L’animateur national Saïd pipo poursuit également ses tournées artistiques réussies dans le cadre des activités de la «caravane de la citoyenneté» dans plusieurs villes marocaines, présentant des spectacles artistiques et récréatifs impressionnants aux enfants participant aux colonies d’été.

« Des foules d’enfants afflueront de tous les coins de la ville d’Agadir, vêtus de rouge et de vert, brandissant des drapeaux nationaux et des portraits de notre roi bien-aimé, que Dieu le préserve », poursuit le communiqué.

Cette célébration sera organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, en partenariat avec l’Association de la joie de Saïd pipo, la société Eventlive, aussi bien la préfecture de la région Souss-Massa, et avec la participation exceptionnelle et le grand soutien des autorités locales et des administrations publiques, ainsi que des forces de sécurité qui contribueront à l’organisation et au succès de cet événement national.