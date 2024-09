L’Université Internationale de Rabat (UIR) a annoncé que six de ses chercheurs ont été classés parmi les 2% des meilleurs scientifiques mondiaux en 2024, selon le prestigieux classement international annuel réalisé par l’Université Stanford.

La reconnaissance de cette version du classement salue les performances exceptionnelles des experts de l’Université, tant pour l’ensemble de leurs carrières d’auteurs que pour leurs productions scientifiques au cours de l’année 2023, indique un communiqué de l’UIR, précisant qu’il s’agit de Mounir Ghogho, Mme Asmae Berrada, M. Mohamed Balli, M. Said Ahzi, M. Amine Belhadi et M. Foued Saâdaoui.

En se basant sur la production scientifique indexée sur le SCOPUS – le leader international dans l’indexation des publications scientifiques-, le classement de l’Université Stanford évalue la contribution scientifique des chercheurs dans divers domaines à travers des critères rigoureux tels que la qualité des publications, le nombre de citations et l’impact global de leurs travaux, explique le communiqué. Figurer parmi les 2% des meilleurs scientifiques dans ce palmarès constitue une distinction majeure pour l’UIR et témoigne de la qualité de sa recherche académique et de son engagement envers l’excellence, fait-on valoir.

Cette reconnaissance mondiale met en lumière la diversité des domaines d’expertise des chercheurs de l’UIR, allant des sciences de l’ingénieur aux sciences sociales, en passant par la médecine et les technologies de l’information, souligne la même source, ajoutant que ces experts contribuent non seulement à l’avancement de la connaissance scientifique, mais aussi au rayonnement international de l’UIR en tant qu’institution leader en recherche.

« Nous sommes immensément fiers de cette reconnaissance internationale qui reflète la qualité et l’impact de la recherche menée à l’UIR et fait honneur à l’université marocaine. Cela démontre notre capacité à nous hisser au sommet de la recherche mondiale et à apporter des contributions significatives aux avancées scientifiques et technologiques« , a déclaré le Président de l’UIR, cité par le communiqué.

Cette distinction confirme une nouvelle fois l’engagement de l’UIR à promouvoir la recherche à fort impact et à encourager ses chercheurs à repousser les limites de la science. En tant qu’acteur clé dans la production de savoir à l’échelle internationale, l’UIR continue d’investir dans des programmes de recherche ambitieux et dans la formation de chercheurs capables de relever les défis scientifiques de demain, conclut le communiqué.