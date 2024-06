Casablanca et Rabat se distinguent dans le classement annuel de Mercer des villes les plus chères du monde pour les travailleurs étrangers, se plaçant respectivement aux 153e et 173e rangs sur 226 villes analysées. Un résultat révélateur des dynamiques économiques actuelles qui affectent le coût de la vie au Maroc.

Casablanca et Rabat comptent désormais parmi les villes les plus coûteuses au monde pour les travailleurs étrangers, selon le classement 2024 du cabinet Mercer publié lundi. Ce rapport, qui évalue le coût de la vie dans 226 villes à travers le globe, place Casablanca à la 153e position et Rabat à la 173e, soulignant ainsi l’impact des fluctuations économiques sur ces deux métropoles marocaines.

Le classement de Mercer, reconnu pour fournir des données précieuses aux entreprises et aux décideurs en matière de mobilité internationale, reflète les conditions économiques et sociales qui influencent les dépenses des expatriés. En 2024, plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse des coûts de la vie dans les grandes villes mondiales, y compris les fluctuations de l’inflation, les variations des taux de change, et une volatilité économique accrue.

Lire aussi: Tanger Med classé quatrième port le plus performant au monde

Les villes marocaines ne font pas exception. Casablanca, en tant que centre économique du Royaume, et Rabat, la capitale, ressentent fortement ces dynamiques. Le logement, les services publics, les impôts locaux et l’éducation figurent parmi les dépenses qui pèsent sur le budget des expatriés. La complexité de l’économie mondiale et les réalités locales ont combiné leurs effets pour faire monter les coûts de la vie.

À l’échelle mondiale, les villes les plus coûteuses restent Hong Kong, Singapour et Zurich, maintenues aux trois premières places du classement de Mercer. Ces villes, avec leurs marchés de l’habitation chers, leurs coûts de transport élevés et leurs services coûteux, illustrent les défis auxquels font face les travailleurs internationaux. En revanche, les villes les moins chères, telles qu’Islamabad, Lagos et Abuja, bénéficient notamment de l’amortissement des devises locales.

Lire aussi: Tourisme: le Maroc domine le classement des destinations étrangères au départ de la France

Pour le Maroc, l’apparition de Casablanca et Rabat dans cette liste souligne la nécessité d’adapter les politiques de logement et les services pour mieux gérer le coût de la vie. Les entreprises qui envoient des employés au Maroc devront également tenir compte de ces facteurs dans leurs stratégies.

Voici le top 10 des villes les plus coûteuses pour les travailleurs internationaux:

1- Hong Kong

2- Singapour

3- Zurich

4- Genève

5- Bâle

6- Berne

7- New York

8- London

9- Nassau

10- Los Angeles