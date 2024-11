En dépit de la récente trêve internationale, les Lions de l’Atlas ont perdu une place au dernier classement de la FIFA se retrouvent ainsi au 14e rang.

Ce jeudi, la Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé son nouveau classement mondial des sélections nationales de football. Dans celui-ci, l’instance s’est basée sur la dernière trêve internationale du mois de novembre lors duquel les Lions de l’Atlas ont pris part à 2 rencontres.

Ainsi, le Maroc perd une place et retrouve ainsi son 14e rang. Et ce, en dépit d’une participation exceptionnelle des protégés de Walid Regragui aux Qualifs de la CAN 2025, marquée par des scores fleuves, dont 5-1 contre le Gabon et 7-0 contre le Lesotho. En termes de points, l’équipe nationale a connu une progression de +6.61.

En Afrique, le Maroc conserve encore son leadership devant le Sénégal, l’Égypte, le Nigeria, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, le Mali et la République démocratique du Congo.

Au niveau mondial, l’Argentine est toujours en tête, suivie de la France et de l’Espagne.

Le top 10 africain

1- Maroc

2- Sénégal

3- Égypte

4- Algérie

5- Nigéria

6- Côte d’Ivoire

7- Cameroun

8- Mali

9- Tunisie

10- Afrique du Sud