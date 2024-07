Les Lions de l’Atlas ont perdu deux places dans le nouveau classement mondial de la FIFA des sélections nationales de football. Alors qu’elle occupait la 12e position il y a un mois, l’équipe nationale se retrouve désormais à la 14e.

La FIFA a dévoilé, ce jeudi, son dernier classement mondial des sélections nationales de football. Du haut de leurs 1.669,44 points, les Lions de l’Atlas siègent désormais à la 14e place à la suite de la dernière trêve internationale.

Il y a un mois, lors du classement précédent, la sélection nationale occupait la 12e place. Et sans jouer aucun match, elle s’est retrouvée déclassée. La raison? Les sélections nationales d’Europe et d’Amérique ont pris part respectivement à l’Euro 2024 et à la Copa America, engrangeant ainsi quelques points supplémentaires pour certaines, tandis que d’autres en ont perdu un bon nombre.

🚨Le dernier #ClassementFIFA est paru !🚨 🔝 L’Argentine est toujours en tête 🇦🇷

🟰 La France reste deuxième 🇫🇷

↗ L’Espagne monte sur le podium 🇪🇸

📈 Le Venezuela en progrès 🇻🇪 📊Le classement complet ➡️ https://t.co/heernHf2Xh pic.twitter.com/Y5AT1TmCr1 — FIFA (Français) (@fifacom_fr) July 18, 2024

Pour ce qui est du top 10, l’Argentine domine toujours avec un total de 1.901,48 points, suivie par la France (1.854,91), l’Espagne (1.835,67), l’Angleterre (1.812,26), le Brésil (1.785,61), la Belgique (1.772,44), les Pays-Bas (1.758,51), le Portugal (1.741,43), la Colombie (1.727,32) et l’Italie (1.714,29).

Lire aussi: Classement FIFA: le Maroc grimpe à la 12e place mondiale

Le Maroc reste tout de même leader du classement africain de la FIFA devant le Sénégal, l’Egypte, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie, le Cameroun, le Mali, l’Afrique du Sud et la RD Congo. Un top 10 continental qui n’a connu aucun changement.

La prochaine mise à jour du classement FIFA se fera le 19 septembre 2024. Et elle aura lieu après les deux matchs éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations qui attendent les Lions de l’Atlas. Les protégés de Walid Regragui, qui joueront contre le Gabon et le Lesotho respectivement les 2 et 10 septembre, auront ainsi une occasion de “rectifier le tir”.