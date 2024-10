Le Real Madrid a condamné dimanche les comportements racistes de plusieurs de ses supporters, filmés en train d’insulter les joueurs du FC Barcelone Lamine Yamal et Alejandro Baldé pendant le Clasico de samedi au Santiago Bernabeu remporté par le club catalan 4-0.

« Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l’un des coins du stade« , écrit le club espagnol dans un communiqué, après la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos où l’on peut entendre des supporters du Real proférer des insultes racistes envers les deux internationaux espagnols qui célébraient le troisième but, inscrit par Yamal.

Le champion d’Espagne en titre assure avoir « ouvert une enquête afin de localiser et d’identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, afin de prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées« .

Lamine Yamal, español con orígenes marroquíes, ha recibido insultos racistas por parte de varios aficionados del Real Madrid “Puto Moro” y “Puto Negro” se puede escuchar en el vídeo NO AL RACISMO ✊🏿 pic.twitter.com/2ngmgrht8h — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) October 26, 2024



Malgré les mesures prises par la Liga et les sanctions de plus en plus sévères de la part des clubs et des autorités, le football espagnol ne parvient toujours pas à se débarrasser du racisme dans ses stades.

Devenu une figure de la lutte contre le racisme, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior en a été la cible la plus fréquente depuis son arrivée en Espagne en 2018, mais seuls certains de ces incidents ont donné lieu à des sanctions.

Ce jeudi, quatre personnes impliquées dans une campagne visant l’international brésilien avant le derby de Madrid entre le Real et l’Atlético le 29 septembre dernier ont été interpellées pour incitation à la haine, après avoir appelé les supporters colchoneros à venir au match avec des masques pour pouvoir l’insulter sans pouvoir être identifiés.

En juin 2023, quatre supporters ultras de l’Atlético, accusés d’avoir pendu un mannequin à l’effigie de Vinicius Junior à un pont de la capitale espagnole, ont été interdits de stade pendant deux ans par les autorités espagnoles. La procédure pénale ouverte à leur encontre est elle toujours en cours.

Más insultos racistas que escuchó Lamine Yamal, español de origen marroquí, por parte de la afición del Real Madrid “Vete al semáforo a vender pañuelos” y “moro de mierda” NO AL RACISMO ✊🏿 pic.twitter.com/WTc86KxUAS — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) October 27, 2024



Le 26 septembre dernier, un supporter du club espagnol de Majorque a été condamné à 12 mois de prison et trois ans d’interdiction de stade pour des insultes racistes visant la star du Real Madrid ainsi que l’ex-joueur de Villarreal Samuel Chukwueze.

Il s’agissait de la troisième condamnation pénale prononcée ces derniers mois pour des insultes racistes à l’encontre de joueurs du Real Madrid, dont « Vini ».

Le 10 juin, trois supporters de Valence avaient notamment été condamnés à huit mois de prison pour avoir proféré dans le stade de leur club en mai 2023 des insultes racistes visant déjà l’attaquant brésilien.