La 11e édition du festival Visa For Music s’est clôturée en beauté, samedi soir au Théâtre National Mohammed V, sur les rythmes de couleurs musicales variées.

Ainsi, le public était au rendez-vous avec le duo Arkai des États-Unis, un groupe de musique électroacoustique innovant, composé de Jonathan Miron (violon) et de Philip Sheegog (violoncelle).

Le duo a délivré une performance musicale envoûtante, en chantant les morceaux originaux de leur album « Crossroads », alliant sonorités modernes, ambiances apaisantes et riffs puissants. Par la suite, le public a immergé dans une fusion de mélodies de la musique arabe classique, de sonorités folkloriques traditionnelles et des styles modernes tels que le rock et l’électronique du groupe jordanien « Albaitil Ashwai ».

Caractérisé par une identité sonore originale et cohérente, le groupe trio composé de Qais Raja, Feras Arrabi et de Saif Abu Hamdan ont performé avec brio « Samaa » et « Asr Al Dalu » en parfaite symbiose avec leurs fans.

L’énergie de l’assistance a aussitôt monté crescendo avec le groupe « Moneka Arabic Jazz », composé de quatre artistes d’Irak et du Canada, qui ont livré un show époustouflant empreint d’ambiance débordante, à travers des hits mêlant le jazz et le blues avec des rythmes africains et des mélodies arabes.

Par leur fusion musicale captivante et multiculturelle, le groupe n’a pas manquer d’égayer le public r’bati par les styles musicaux variés de leurs titres « Aman » et « Ya Ghayeb ».

Et pour clôturer la soirée en beauté, le groupe marocain « Urban Folklore » a fait voyager le public dans une fusion audacieuse de jazz, de musiques modernes, tout en intégrant des sonorités contemporaines, incarnée dans leur titre vedette « Phenomena ». Salim Akki (batterie et chant), Hakim Belayachi (guitare électrique), Khalil Bensouda (basse), Michael Bougon (saxophone) et Mourad Belouadi (flûte) composent cette formation talentueuse.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 11ème édition de Visa For Music (20-23 novembre), le rendez-vous incontournable des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, a accueilli plus de 1000 professionnels de l’industrie musicale et plus de 500 artistes venus des quatre coins du monde.

Fondé en 2014 à l’initiative de l’Agence culturelle ANYA, cet événement est un véritable carrefour pour les acteurs de la scène musicale, proposant un programme adapté aux amateurs de musique comme aux curieux en quête de découvertes avec des rencontres, showcases, conférences et ateliers répartis dans différents lieux emblématiques de la ville de Rabat, tous situés à proximité les uns des autres.