Citroën Maroc et Hedonia dévoilent une collaboration originale qui concilie innovation, gourmandise et mobilité durable. Pour célébrer la fin de l’année, les deux marques mettent en place une campagne de distribution écoresponsable, combinant la nouvelle collection de Hedonia et la voiture électrique Citroën Ami.

Cette opération repose sur une mise en scène unique : des véhicules Citroën Ami, arborant les couleurs d’Hedonia, sillonneront Casablanca pour distribuer des dégustations gourmandes. Ces voitures électriques livreront également les cadeaux de fin d’année d’Hedonia à sa clientèle corporate. Ce dispositif, orienté vers la mobilité urbaine, traduit l’engagement commun des deux marques pour une distribution responsable, tout en offrant une visibilité inédite à leurs univers respectifs.

Hedonia : l’épicerie fine en mouvement

Référence de l’épicerie fine au Maroc, Hedonia présente pour ses fêtes de fin d’année une collection de cadeaux gourmands inspirée par la nature « wild life », avec des produits de marques prestigieuses telles que Valrhona, Lakrids by Bülow, l’expert danois de la reglisse chocolatée, et une dizaine d’autres marques comme SAVOR & Sens, Terre Exotique, Dream of Sweden, Dasi Frères, Weiss ou Norohy.

Consciente des attentes d’une clientèle en quête de raffinement, Hedonia propose des assortiments de saveurs uniques, tout en adoptant des matériaux durables et écoresponsables pour ses emballages. Le choix de Citroën Ami pour la distribution renforce cet engagement en faveur d’une consommation responsable.

La Citroën Ami, véritable symbole de la mobilité électrique urbaine, devient ici un vecteur de découverte pour les produits d’Hedonia. En sillonnant les quartiers de Casablanca, ces véhicules AMI, pratiques, compactes et agiles, offrent une expérience de conduite adaptées aux courts trajets du quotidien.

Avec cette opération, Citroën Maroc et Hedonia inaugurent une nouvelle forme de collaboration qui allie qualité, mobilité innovante et engagement écologique. Ce partenariat permet à Citroën de mettre en valeur sa vision de la mobilité urbaine durable et à Hedonia de renforcer son approche innovante dans l’épicerie fine.