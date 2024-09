H24info lance Citoyennes, une nouvelle websérie qui met en lumière des entreprises marocaines engagées dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L’objectif est de valoriser celles et ceux qui intègrent les problématiques sociétales et environnementales dans leur stratégie. À travers des témoignages d’acteurs clés, l’émission explore le fonctionnement de ces entreprises qui font de la RSE un moteur de croissance et d’innovation, pour être à la hauteur des enjeux actuels.

Dans ce premier épisode, l’émission Citoyennes met à l’honneur La Marocaine Vie, un acteur majeur du secteur de l’assurance au Maroc, qui illustre parfaitement la façon dont une entreprise peut concilier économie, environnement et société, en jouant sur son terrain pour avoir le plus d’impact.

À la fois Assureur protégeant contre les risques, investisseurs institutionnels, moteurs du financement de l’économie du pays, et Employeur accompagnant le développement de ses collaborateurs, La Marocaine Vie a amorcé en 2023 un nouveau chapitre de son engagement en matière de RSE autour de ces 3 axes structurants, qui a été couronné un an plus tard par le Prix de l’Innovation RSE lors des Trophées de l’Assurance du Maroc et d’Afrique 2024.

En devenant « RSE by Design », chaque décision de la compagnie, chaque activité, chaque processus, prend en compte les critères environnementaux et sociaux et de bonne gouvernance de façon intrinsèque.

Le plus grand défi collectif de notre époque

En guise d’introduction, M. Taoufik Lachker Hidara, Directeur Général de La Marocaine Vie, souligne l’importance croissante de la RSE dans le contexte actuel. « Aujourd’hui plus que jamais, le développement économique ne se conçoit plus sans progrès environnemental et sociétal », affirme-t-il. Une déclaration qui prend tout son sens face aux grands enjeux de notre époque, tels que le réchauffement climatique. Selon lui, l’ensemble de ces considérations sont indissociables et doivent être abordées ensemble, avec une réponse cohérente.

L’impact sur la société civile, dont les collaborateurs

Commençant par présenter son engagement d’Employeur Responsable, La Marocaine place le développement de ses collaborateurs au cœur des priorités, favorisant notamment la mobilité parmi ses équipes, pour renforcer leur employabilité.

Comme l’explique Fatima Zahra Salim Elqalb, Directrice des Ressources Humaines : « Être Employeur responsable, c’est promouvoir le développement des collaborateurs, la qualité de vie au travail, l’équité de traitement dans tous nos processus, la diversité et l’inclusion, et c’est aussi l’engagement citoyen ».

Une politique de mobilité interne structurante

La mobilité interne est un des principaux piliers de la stratégie RH de la compagnie, permettant à ses collaborateurs d’évoluer, souvent vers des métiers d’avenir, à plus fort potentiel de croissance, et/ou vers des fonctions managériales, en réponse aux (nouveaux) enjeux de la compagnie, suivant donc une logique gagnant-gagnant.

Najoua Ghorbal, Directrice Prévoyance, illustre cette dynamique : « Depuis mon entrée à La Marocaine Vie il y a 25 ans, j’ai eu l’occasion d’occuper plusieurs postes clés ». Elle a commencé au sein des équipes commerciales, avant de prendre en 2010 la direction de la relation client, puis la tête de l’équipe santé parmi la Direction Gestion en 2023, avant de superviser l’équipe Prévoyance plus récemment, tout en pilotant des projets de transformation stratégique.

Réduire l’empreinte carbone grâce au numérique responsable

Être un Employeur Responsable, c’est aussi mener ses activités courantes de façon responsable.

De ce point de vue, la Direction de l’Organisation et des Systèmes d’Information (DOSI) de La Marocaine Vie est en première ligne pour réduire son empreinte carbone.

Parmi les réalisations de la compagnie en la matière, Anouar Berra, Directeur Général Adjoint en Charge des Opérations et de la Transformation, évoque la diminution de 35% du nombre de machines virtuelles dans le parc informatique et de plus de 30% le nombre de processeurs, permettant d’économiser près de 20 tonnes de CO2 par an. La compagnie, qui recycle parallèlement les équipements technologiques obsolètes, a lancé en 2022 une campagne « Zéro papier », parvenant à réduire de plus de 80 % le volume de ses impressions papiers, « en adoptant des gestes smarts et simples, en remplacement des mauvaises habitudes ».

Un engagement à tous les échelons pour un avenir durable

Parce qu’un socle de connaissances commun est un prérequis fondamental pour une démarche de transformation réussie, Taoufik Lachker Hidara aborde parallèlement la nécessité (absolue) d’accompagner la mise en œuvre de cette ambition d’une transformation culturelle, pour faire de la RSE un élément constitutif de la culture d’entreprise, passant par la sensibilisation et l’implication de tous et un devoir d’exemplarité à tous les niveaux.

Un exemple à suivre…

Rendez-vous au prochain épisode pour un tour d'horizon des réalisations de La Marocaine Vie en tant qu'assureur et investisseur responsable.

