La société de production JE Films vient d’annoncer la sortie du film marocain « TRIPLE A » de la réalisatrice Jihane El Bahhar, à partir du 11 septembre courant.

Cette sortie s’inscrit dans le cadre d’une tournée cinématographique nationale visant à présenter ce film, qui a remporté des prix importants dans divers festivals, au public marocain, a annoncé un communiqué du Groupe JE Films, producteur du film.

« TRIPLE A » est un drame et une comédie noire qui aborde des questions sociales sensibles. Il raconte trois histoires d’amour dont les protagonistes sont marginalisés, et dont les destins se croisent de manière inattendue. Selon la même source, le film se distingue par un mélange unique entre drame et comédie, apportant un équilibre aux thèmes forts qu’il traite.

Les rôles principaux sont interprétés par Majdouline Idrissi, Aziz Dadas, Hind Benjbara, Khalil Oubaqqa, Fatima Zahra Bennacer, Abdelatif Chaouqi, ainsi qu’une pléiade d’acteurs marocains de calibre.

La réalisatrice et scénariste Jihane El Bahhar, en collaboration avec la scénariste Nadia Kamali Marwazi, se sont inspirées de personnages et d’histoires réels, en s’appuyant sur des passages poétiques raffinés exprimant l’amour et l’humanité, tirés du livre « Le Prophète » de Khalil Gibran.

Le film a été tourné pendant la période du confinement, ce qui a ajouté des défis de production et logistiques pour l’équipe, fait savoir le groupe, notant que malgré ces difficultés, l’équipe a réussi à présenter un film de haute qualité, récompensé par de nombreux prix dans divers festivals à travers le monde.

Il a en effet remporté le prix du Meilleur film étranger au Soho International Film Festival aux États-Unis, le Prix du public au Festival du film maghrébin à Haarlem aux Pays-Bas et le Prix du jury au Festival international de Naples en Italie.

Il a également participé à la compétition officielle du Salerno Film Festival lors de sa 77e édition, ainsi qu’au Festival international du film de Marrakech en 2023 dans la section Panorama du cinéma marocain, et dans bien d’autres manifestations cinématographiques internationales.