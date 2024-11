Le rideau s’est levé, vendredi soir au Palais des Congrès de la cité ocre, sur la 21ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, et d’éminentes personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette nouvelle édition s’est ouverte en grande pompe avec le traditionnel défilé des prestigieux invités du Festival et des figures emblématiques du cinéma marocain et international qui ont foulé le tapis rouge sous les acclamations du public et les objectifs de photographes représentant différents supports médiatiques marocains et étrangers.

Dans une ambiance festive et conviviale, le public a accueilli le président du Jury de la compétition officielle de cette nouvelle édition, le réalisateur, scénariste, et producteur italien, Luca Guadagnino, ainsi que les membres du Jury, à savoir le réalisateur iranien Ali Abbasi, la réalisatrice indienne Zoya Akhtar, l’actrice américaine Patricia Arquette, l’actrice belge Virginie Efira, l’acteur australien Jacob Elordi, l’acteur britannico-américain Andrew Garfield, l’actrice marocaine Nadia Kounda, et le réalisateur argentin Santiago Mitre.

A cette occasion, M. Guadagnino a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI et ses vifs remerciements à SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, pour avoir contribué à l’essor et au rayonnement de cet événement culturel, faisant part de sa grande joie de présider le jury de cette nouvelle édition.

« Pour moi, Marrakech et le cinéma sont la même chose, à savoir le mystère de l’image, la puissance du montage, du contraste, la beauté et la force débordante qui animent le cinéma que j’aime, qui, pour moi, incarnent Marrakech et le Maroc », a-t-il souligné.

غدا تنطلق الدورة الحادية والعشرون ل #مهرجان_مراكش . البرنامج الكامل متاح الان عبر الموقع! قوموا بتنزيله الآن وابدأوا في ترتيب تجربتكم المثالية في عالم السينما العالمية. انتهى الانتظار، نراكم هناك! pic.twitter.com/OCqQWSq3PD — Marrakech Film Festival (@Marrakech_Fest) November 28, 2024

Il s’est dit, par ailleurs, heureux de « partager ce voyage avec de magnifiques cinéastes, dont beaucoup sont déjà des amis chers et qui, j’en suis persuadé, le deviendront pour la vie, grâce à cette expérience commune », ajoutant qu’ensemble « nous allons vivre en compagnie de premiers et de seconds longs métrages qui nous feront découvrir tant de choses que nous ignorons ».

Par la suite, la 21é édition du Festival international du film de Marrakech a été officiellement déclarée ouverte par M. Guadagnino et les membres du Jury.

La cérémonie d’ouverture a également été marquée par la projection du film « The Order », le thriller policier haletant réalisé par Justin Kurzel, de retour au Festival de Marrakech après y avoir obtenu le prix du jury pour son premier film en 2011 et avoir fait partie du jury de sa 19e édition en 2022.

🎬 Opening Night 🌌: Delighted to open the 21st edition of the #marrakechfestival with the film “The Order” by Justin Kurzel, Who returns after winning the Jury Award in 2011 for « Snowtown ». Don’t miss Kurzel’s conversation on December 3rd, 3 PM at Meydene Theater ! pic.twitter.com/0Nj5y3Vf1k — Marrakech Film Festival (@Marrakech_Fest) November 29, 2024

Lors de cette édition, quatorze longs métrages sont en lice pour décrocher « l’Étoile d’Or » dans le cadre de la compétition officielle.

Il s’agit de « La Mer au Loin » de Saïd Hamich Benlarbi (Myanmar, Singapour, France, Norvège, Corée du Sud, Qatar), « Soudan, souviens-toi » de Hind Meddeb (France, Tunisie, Qatar), « Under the Volcano » de Damian Kocur (Pologne), « The Village Next to Paradise » de Mo Harawe (Autriche, France, Allemagne, Somalie), « The Wolves Always Come at Night » de Gabrielle Brady (Australie, Mongolie, Allemagne), « Bound in Heaven » de Huo Xin (Chine) et « Ma–Cry of silence » de The Maw Naing (Myanmar, Singapour, France, Norvège, Corée du Sud, Qatar).

Concourent également à cette compétition « Perfumed with Mint » de Muhammed Hamdy (Égypte, Qatar, Tunisie, France), « Les Tempêtes » de Dania Reymond-Boughenou (France, Belgique), « One of Those Days When Hemme Dies » de Murat Fıratoğlu (Turquie), « Happy Holidays » de Scandar Copti (Palestine, Allemagne, France, Italie, Qatar), « The Cottage » de Silvina Schnicer (Argentine, Brésil, Espagne, Chili), « Happyend » de Neo Sora (Japon, États-Unis) et « Jane Austen a gâché ma vie » de Laura Piani (France).

Outre les films en compétition, le Festival international du film de Marrakech présentera une sélection de films répartis en plusieurs sections. Il s’agit de la compétition officielle, des séances de gala, des séances spéciales, du 11e continent, du panorama du cinéma marocain, des séances jeune public et famille ainsi que des films projetés dans le cadre des hommages.

Par ailleurs, le programme « Conversations » revient cette année avec 18 personnalités incontournables de l’industrie cinématographique, en provenance de 6 continents, qui entre anecdotes savoureuses et discussions à bâtons rompus sur leur vision et leur pratique du métier, sont conviées à échanger librement avec les festivaliers.

Pour cette 21è édition, sont attendues des personnalités ayant été, pour la plupart, primées aux Oscars, aux Golden Globes, ainsi qu’au Festival de Cannes, à la Mostra de Venise et à la Berlinale. Il s’agit notamment du réalisateur, scénariste et producteur américain Tim Burton, du réalisateur et scénariste canadien David Cronenberg, et du réalisateur, scénariste et producteur mexicain Alfonso Cuaro n

La réalisatrice et scénariste américaine Ava DuVernay, le réalisateur et scénariste américain Todd Haynes, le réalisateur et scénariste australien Justin Kurzel, le réalisateur, le scénariste français François Ozon, et l’actrice britannique Gemma Arterton, seront également de la partie.

Le panorama du Cinéma marocain propose de découvrir 5 fictions et documentaires réalisés par des cinéastes marocains, dont trois sont dévoilés en première mondiale ou internationale. Le cinéma marocain sera particulièrement mis en valeur avec un total de 12 films, présentés dans les différentes sections du festival.

Le Festival International du Film de Marrakech rendra également un vibrant hommage à trois grandes figures du cinéma national et mondial, dont l’apport et l’influence ont fortement marqué le paysage cinématographique, à savoir l’actrice marocaine feue Naïma El Mcherqui, l’acteur et réalisateur américain Sean Penn et le réalisateur canadien David Cronenberg.