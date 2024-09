« Jours d’été », cinquième long-métrage du réalisateur, scénariste et acteur Faouzi Bensaïdi, fera sa sortie nationale le 25 septembre, a annoncé mercredi la société de production.

Adaptation marocaine de la pièce de théâtre « La Cerisaie », de l’écrivain et dramaturge russe Anton Tchekhov, cette comédie dramatique relate l’histoire de « Jalila » (Mouna Fettou) qui, après une longue absence à l’étranger, revient parmi les siens pour sauver le domaine familial, a relevé la même source dans un communiqué.

« Jours d’été » réunit une pléiade d’acteurs talentueux, le temps d’un tournage de trois semaines à Tanger, a-t-on poursuivi, notant qu’autour de Mouna Fettou et de Faouzi Bensaïdi, plusieurs comédiens marocains donnent le ton à une histoire touchante de retrouvailles et d’impossibles réconciliations : Mouhcine Malzi, Nezha Rahil, Nadia Kounda, Abdou Taleb, Hasnaa Moumni, Mohamed Choubi, Noureddine Saadane, Saïd Bey, Abderahim Samadi et Mostapha Haouchine.

Aux souvenirs heureux des temps de l’insouciance et du faste d’antan, succède la dure réalité d’une famille ruinée, confrontée à des personnages gravitant autour d’elle, proches et employés de maison avec, pour certains, des intentions de revanches et de terribles desseins…

Entre intrigues, manipulations, passions, amours contrariés, vérités bonnes à dire et choc des générations, « Jours d’été » est le chant du cygne d’une excentrique grande famille aristo.

Ils devront en plus compter sur les desseins d’un insoupçonnable personnage, qui a promis de faire de leurs derniers jours d’été des jours nouveaux à venir.

Avec plus de dix ans de théâtre, Faouzi Bensaïdi a toujours été marqué par l’œuvre d’Anton Tchekhov (« La Cerisaie »). Lorsqu’il est amené à animer un atelier de direction d’acteurs à l’École supérieure des arts visuels de Marrakech (EAV), il propose de faire venir de véritables comédiens pour permettre aux étudiants d’observer leur travail de près.

C’était le point de départ d’une idée qui a germé petit à petit dans l’esprit du réalisateur. « Je voyais que quelque chose prenait forme et j’ai commencé à envisager la recherche d’un producteur pour donner vie à ce film », raconte-t-il. La rencontre avec la productrice Rajae Hassani et son équipe a permis de concrétiser ce projet.

Tourné en décors naturels dans un magnifique domaine situé sur les hauteurs de Tanger, le film a trouvé un écrin parfait pour permettre aux personnages d’exprimer pleinement leurs relations et leurs émotions. Une véritable leçon de vie.