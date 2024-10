Par leur dialogue culturel sur diverses questions majeures, la France et le Maroc sont un tandem porteur de messages et d’initiatives qui résonnent bien au-delà de l’Europe et de l’Afrique, a affirmé l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier.

« Cet échange culturel met en avant les initiatives menées sur les plans politique et diplomatique entre les deux pays, en particulier sur des sujets majeurs tels que la transition écologique », a souligné M. Lecourtier dans un entretien à la MAP à l’occasion du lancement de la saison culturelle 2024-2025 de l’Institut français du Maroc (IFM), relevant que la France et le Maroc partagent une longue histoire en matière d’échanges culturels.

Citant à cet égard les initiatives majeures déployées en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique et bien au-delà, l’ambassadeur a relevé qu’elles « n’auront de sens que si nos sociétés, en particulier la jeunesse, sont sensibilisées à cette dynamique » par l’art, la culture et l’échange d’idées.

Abordant la nouvelle saison culturelle, le diplomate a indiqué que le Maroc et la France croisent, à travers le dialogue culturel, le regard d’artistes, scientifiques et intellectuels français et marocains dans la nouvelle programmation de l’IFM, placée sous le thème du « Vivant », qualifiant de « très spécial » le contexte dans lequel s’inscrit cette coopération.

Après s’être félicité que l’Institut français du Maroc demeure le premier des réseaux de l’Institut au niveau mondial, il a précisé que l’IFM est considéré comme l’un des réseaux les plus importants en matière de coopération culturelle à l’échelle internationale.

Evoquant dans ce contexte le partenariat entre le Maroc et la France, signé à Cannes, pour donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans les domaines de la coproduction et des échanges cinématographiques, l’ambassadeur français a affirmé que « nous nourrissons de grandes espérances quant à cet accord » destiné à renforcer la dynamique du cinéma marocain.

« De nombreux réalisateurs étrangers, en particulier marocains, trouvent en France des soutiens financiers et des aides à la production, leur permettant de donner vie à leurs projets et de les diffuser auprès d’un public français friand de ce genre de productions », a-t-il souligné.

D’après l’IFM, la nouvelle saison culturelle jettera, à travers une programmation riche et diversifiée, la lumière sur la scène artistique qui, par sa sensibilité et sa capacité d’écoute du monde, invite le public à porter un autre regard sur cette grande communauté du vivant.

Espace de dialogue privilégié entre les deux pays, l’Institut a, depuis sa création, su développer de nombreuses coopérations dans les domaines culturel, éducatif et linguistique. Il a également favorisé une dynamique d’échanges fructueux qui enrichissent chaque année les projets de la saison culturelle.