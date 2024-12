Plusieurs sources médiatiques parlent d’un match amical qui opposera les deux meilleures sélections africaines de l’année, à savoir le Maroc et le Sénégal. Un choc qui fera sans nul doute saliver les amoureux du football continental.

Des rumeurs indiquent qu’un match amical Maroc-Sénégal pourrait avoir lieu quelques jours seulement avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Royaume. Certains supporters des Lions de la Teranga se frottent déjà les mains même si rien n’est encore confirmé pour l’heure.

🚨Un match amical Maroc🇲🇦vs🇸🇳Sénégal au mois de décembre/Janvier serait en gestation !!! (@wiwsport) Une occasion en or pour récupérer la 1ère place dans le classement FIFA 😁 pic.twitter.com/Jyj8gyt4IS — Teranga boy 🇸🇳🦁 (@Lionofteranga) December 2, 2024

Selon plusieurs médias sénégalais, les fédérations marocaine et sénégalaises sont en phase de négociations avancée dans le but d’organiser ce rendez-vous en France quelques jours avant la CAN 2025. Pour rappel, la compétition est prévue entre le 21 décembre 2025 et le 17 janvier 2026.

Pour les supporters des Lions de l’Atlas, cette rencontre permettrait enfin aux Lions de l’Atlas d’affornter “une puissante sélection africaine”. Malgré les derniers résultats lors des éliminatoires de la CAN, ils estiment que Walid Regragui et ses protégés n’ont fait face qu’à des sélections “prenables”.

Même chose pour les fans des Lions de la Teranga. Deuxièmes du classement africain de la FIFA derrière le Maroc, Sadio Mané et compagnie auront une occasion en or pour s’offrir une belle petite revanche. En effet, avant l’épopée historique des Marocains à la Coupe du monde 2022, c’était eux qui dominaient le continent.