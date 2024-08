Un grand avion de transport chinois à double moteurs sans pilote a effectué son premier vol dimanche au sud-ouest de la Chine, a rapporté l’agence de presse Xinhua. Le vol d’essai, parti de l’aéroport général Fengming de Zigong, dans la province du Sichuan, a duré environ 20 minutes et tous les systèmes ont fonctionné normalement, s’est félicité le concepteur, cité par l’agence étatique chinoise.

L’engin, qui vient répondre à la demande du marché, a été conçu par Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, Ltd, une entreprise chinoise pionnière dans la recherche, la fabrication et l’application de véhicules aériens intelligents.

D’une envergure de 16,1 mètres et d’une hauteur de 4,6 mètres, l’avion contient un espace de chargement de 12 mètres cubes en plus d’une capacité de charge utile commerciale de 2 tonnes. Il présente des caractéristiques de chargement et de déchargement faciles, des niveaux de fiabilité et de sécurité élevés, ainsi qu’un haut degré d’intelligence.

Cette performance devrait donner une forte impulsion au transport de fret aérien et créer un nouveau type de logistique intelligente, souligne Xinhua.