Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, est arrivé, mercredi à Pékin, pour représenter le Roi Mohammed VI au Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui se tient du 4 au 6 septembre.

À son arrivée à l’aéroport international de Pékin, le Chef du gouvernement a été accueilli par le ministre chinois de l’Administration nationale de la réglementation financière, Li Yunze.

Lors des travaux de ce Sommet, le chef du gouvernement sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

De même, une délégation d’hommes d’affaires conduite par le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, participera également à la 8è Conférence sino-africaine des chefs d’entreprise, prévue en marge du Sommet.

Le FOCAC, qui célèbre cette année son 24ème anniversaire, constitue un partenariat de choix entre la Chine et le Continent africain, fondé sur les principes cardinaux de solidarité, de coopération et de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Fondé en octobre 2000 à Pékin, le FOCAC est le plus ancien forum régional de Chine. Le mécanisme a pris de l’importance en 2006, lorsque Pékin a annoncé la création d’un fonds de développement Chine-Afrique de 5 milliards de dollars.