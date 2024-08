Chefchaouen fait partie du top 10 des villes les plus belles au monde. La plateforme américaine Architectural Digest a classé la ville de Chefchaouen comme la 8e plus belle au monde, devant Istanbul, en Turquie, et Barcelone, en Espagne.

Dans ce classement, qui comprend 20 villes internationales, Architectural Digest a souligné la beauté unique de la ville nordique Chefchaouen, connue pour ses charmants murs bleus et ses paysages naturels époustouflants.

La plateforme spécialisée en design et en architecture rappelle que Chefchaouen est réputée pour son atmosphère sereine et sa riche culture. Des atouts qui attirent des touristes à la recherche d’une expérience différente et distinctive.

Selon le magazine, la Ville Bleue n’est pas seulement une belle destination touristique, mais aussi un lieu qui embrasse un mélange d’histoire et de culture marocaines authentiques. «Au XVe siècle, les réfugiés juifs fuyant l’Inquisition espagnole ont peint les bâtiments en bleu pour rappeler les cieux et la puissance de Dieu. Au cours des siècles suivants, les habitants perpétuèrent la tradition», écrit Architectural Digest.

La ville de Chefchaouen est considérée comme l’une des destinations touristiques les plus populaires du Maroc, attirant des visiteurs du monde entier pour profiter de sa beauté naturelle et découvrir la vie dans les montagnes du Rif. Cette ville a acquis une renommée internationale grâce à sa forte présence sur diverses plateformes de médias sociaux mondiales, notamment Instagram.

En décembre 2023, la plateforme américaine Listeverse a, d’ailleurs, classé la ville de Chefchaouen au 6e rang des 10 villes mondiales les plus visitées sur Instagram, avec plus de 600.000 photos reflétant son charme unique et son attrait distinctif, renforçant sa position de destination touristique incontournable.