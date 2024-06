Un nouvel incendie s’est déclaré, ce lundi, dans la forêt du mont Tiziran, dans la Commune de Bab Berred, relevant de la province de Chefchaouen.

La forêt du mont Tiziran, le plus haut sommet de la région de Chefchaouen, est en proie depuis le matin de ce lundi d’un incendie qui s’est propagé rapidement à cause des rafales de vent.

L’incendie, dont les causes restent inconnues, a mobilisé les éléments de la protection civile, les gardes forestiers des communes de Bab Berred, Tamorot et Iounane, ainsi que les travailleurs de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), qui se sont rendus sur place pour éteindre l’incendie, rapportent des sources locales.

Tout en affirmant que les efforts de lutte contre l’incendie rencontrent des difficultés en raison de la géographie montagneuse de la région, les mêmes sources indiquent que les efforts déployés ont permis de circonscrire la plupart des foyers et d’empêcher sa propagation vers le reste de la forêt.

Alors que l’opération est toujours en cours au moment de la rédaction de ces lignes, la Gendarmerie Royale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes de l’incendie, qui demeurent inconnues.

L’ANEF avait averti le vendredi 21 juin d’un risque « moyen » à « extrême » d’incendies de forêts dans plusieurs provinces du Royaume durant la période allant du 22 au 24 juin.

Après analyse des données relatives aux types de forêts, à leur combustibilité et à d’autres paramètres climatiques, l’Agence a identifié un risque extrême (niveau rouge) dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Nador, Taza, Khénifra, Larache, Taounate, Berkane, Al Haouz et Essaouira, comme indiqué dans un communiqué.

L’ANEF a précisé que le risque était élevé (niveau orange) dans les provinces de Tétouan, Mdiq-Fnideq, Chefchaouen, Taroudant, Béni Mellal, Khémisset, Taourirt et Oujda-Angad, et moyen (niveau jaune) dans les provinces d’Al Hoceima, Kénitra, Sidi Slimane et Agadir-Ida-Outanane.

L’Agence a appelé les riverains des forêts, ainsi que tous les citoyens estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieu forestier, à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêt. Elle a également encouragé à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.

Pour anticiper le problème des incendies de forêt dans le pays, l’ANEF produit quotidiennement des cartes précises grâce à ses modèles scientifiques de prédiction, identifiant ainsi les zones à risque à travers tout le territoire national.