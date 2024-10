Dans une réponse cinglante aux propos du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilale, a déclaré que l’Algérie devait «changer de lunettes» pour mieux percevoir la réalité du Sahara marocain.

Dans une lettre adressée au président et aux membres du Conseil de sécurité, Omar Hilale a rappelé que le Sahara marocain accueille aujourd’hui 29 consulats étrangers, avec un 30e en préparation, ce qui souligne le soutien international croissant à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Développement tous azimuts

Le diplomate marocain a également réfuté les allégations algériennes concernant le développement économique au Sahara. «L’Algérie ignore ce que représente réellement le Sahara marocain. Ce territoire abrite de grands projets d’infrastructures, notamment le plus long pont routier d’Afrique (viaduc routier Oued Sakia El Hamra, ndlr) et le plus grand port du continent (Dakhla Atlantique, ndlr). Chaque jour, plus de 4.000 camions traversent le Sahara marocain. Sans oublier l’ouverture d’universités, d’écoles et les investissements étrangers dans les énergies renouvelables. La vérité est qu’on ne peut pas cacher le soleil», a-t-il détaillé.

Hilale a également exercé son droit de réponse après l’intervention du représentant de l’Algérie à l’ONU, Amar Benjama, venu défendre son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. L’ambassadeur du Royaume a ainsi adressé une réponse ferme à la suite des déclarations provocatrices, trompeuses et erronées du chef de la diplomatie du voisin de l’est concernant la question du Sahara marocain.

Face aux propos arrogants et fallacieux d’Attaf, Hilale a souligné qu’il est certes impossible de choisir ses voisins, mais qu’il est tout aussi crucial de ne pas rester silencieux face à des allégations mensongères.

«Alger, coincée dans l’ère de la guerre froide»

L’ambassadeur marocain a indiqué que l’Algérie est restée «coincée dans l’ère de la guerre froide» alors que le Sahara marocain est pleinement intégré au Royaume du Maroc depuis plus de 50 ans. Et d’ajouter que ce pays semble avoir oublié la résolution des Nations unies mettant fin à la colonisation espagnole, il y a plusieurs décennies, et aboutissant au retour du Sahara à sa mère patrie.

Lire aussi. Sahara marocain: Omar Hilale écrit au Conseil de sécurité dénonçant une provocation de l’Algérie

Hilale a également mentionné que l’Accord de Madrid, qui a suivi, était en parfaite adéquation avec le discours prononcé par le défunt président algérien Houari Boumediene lors d’un sommet arabe à Rabat. «À cette occasion, Boumediene avait déclaré qu’il soutiendrait toute solution permettant de mettre fin à la colonisation du Sahara marocain, et un an plus tard, ce territoire était effectivement libéré de l’occupation espagnole», a-t-il rappelé.

Sabotage et hypocrisie

Hilale a également réagi aux affirmations d’Attaf selon lesquelles l’Algérie soutiendrait l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, et ses efforts pour résoudre la question du Sahara. «Quelle imposture!», a-t-il lancé, soulignant que l’émissaire de l’ONU a été nommé depuis trois ans, mais qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis, ni à New York ni ailleurs, parce que, tout simplement, l’Algérie refuse de revenir à la table des négociations et rejette tout processus politique.

L’ambassadeur marocain a ainsi dénoncé l’hypocrisie d’Alger, qui prétend soutenir un processus politique tout en le sabotant activement.