Championnats européens: les matchs à suivre ce week-end

En liga, le clasico Barcelone-Real Madrid, dimanche, peut ouvrir une voie royale vers le titre aux Catalans, lors d’un week-end qui sera marqué aussi par deux derbys en Italie: Inter-Juventus et le derby de la capitale entre la Lazio et la Roma. Voici le programme des championnats européens ce week-end.

En clôture de la 26e journée de Liga, le FC Barcelone reçoit son rival de toujours, le Real Madrid dans un clasico décisif pour la course au titre. Avec neuf points d’avance, les hommes de Xavi pourraient, en effet, se rapprocher un peu plus du titre en cas de victoire. Conscient de l’enjeu et en passe de prendre le large en tête du classement, le club catalan a d’ailleurs donné le ton avant ce choc.

«Nous avons une bonne équipe, peut-être qu’il manque un ou deux changements pour rendre l’équipe pas parfaite, mais plus compétitive. Parfois, nous parlons de petites choses, mais si vous les changez, nous serons encore plus spectaculaires», a notamment lancé Robert Lewandowski dans une longue interview accordée à ESPN.

Les hommes de Carlo Ancelotti, eux, ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mercredi contre Liverpool, mais comptent bien prendre leur revanche, après avoir été battus deux fois sur les deux derniers clasicos, en finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite en janvier (3-1), et lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi au Bernabéu, 1-0, le 2 mars. L’Atlético Madrid, pour sa part, reçoit le Valence CF samedi à 21h00.

En championnat italien, il y a deux derbys décisifs à suivre. Il s’agit du match Inter-Juventus et du duel de la capitale entre la Lazio et la Roma. Si l’Inter est deuxième, lâchée à 18 points de Naples, la Vieille dame est formellement septième, à douze points des Nerazzurri, mais n’abandonne pas l’espoir que son recours devant le Comité olympique (Coni) la remette en jeu d’ici quelques semaines. À Rome, la menace est plus immédiate pour la Lazio, troisième avec 49 points, face à la Roma, 5e à deux longueurs.

Les Giallorossi vont tenter d’effacer la défaite de l’aller (1-0), en l’absence sur le banc de José Mourinho, qui purgera son deuxième match de suspension après avoir été exclu fin février contre la Cremonese (1-2). Également candidat au podium en cas de victoire, l’AC Milan (4e) se déplace pour sa part à Udine (10e) samedi sans Olivier Giroud, suspendu.