Après la Ligue des champions et l’Europa League, les internationaux marocains sont de retour ce week-end avec leurs clubs respectifs dans différents championnats européens. Voici les Lions de l’Atlas à suivre.

Encore un week-end chargé de rencontres pour les supporters des Lions de l’Atlas. Un panel de matches alléchants attend ces derniers dès ce vendredi avec Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd…

Ligue 1

Le Paris Saint-Germain d’Achraf Hakimi, actuel leader du championnat français, se retrouve face à Nantes dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1. Après sa défaite en LDC contre Bayern cette semaine, le club parisien devra rectifier le tir ce samedi. Contrairement à sa campagne européenne, le PSG réalise une bonne série de 5 victoires consécutives lors des 5 derniers matches. L’on devrait retrouver Hakimi, titulaire indiscutable et vice-capitaine, sur la pelouse ce samedi.

Dimanche, l’on aura droit au match Marseille-Monaco. Un duel entre deux Lions de l’Atlas à savoir le Phocéen Amine Harit et le Monégasque Eliesse Ben Seghir. Si le premier ne figure plus dans la sélection du Maroc, le second brille avec son club en Ligue des champions et également sous les couleurs marocaines. Ce match fait partie des têtes d’affiche de ce week-end.

Premier League

Bilal El Khannouss de Leicester joue ce samedi contre Brentford. En manque de temps de jeu cruel depuis son arrivée cet été, le jeune Lion a tout de même réussi marqué son premier but pour son club lors du choc contre Manchester United. Le milieu de terrain marocain n’a connu que 4 titularisations avec les Foxes.

Contrairement à ce dernier, Noussair Mazraoui fait la fierté des dirigeants et supporters de Manchester United. Pour ces derniers, il s’agit du meilleur recrutement du club de ces dernières années. L’on retrouvera le latéral marocain dimanche contre Everton. Avec à sa tête le nouveau coach Ruben Amorim, Man U, 12e du classement, compte bien redorer le blason et sauver sa saison.

Mazraoui is scarily technical man pic.twitter.com/sGazE0xzSr — 🍿🎭 (@GENER4L1ST) November 28, 2024

Liga

L’international marocain Brahim Diaz sera de retour ce dimanche avec le Real Madrid qui accueille Getafe pour la 15e journée du championnat espagnol. Alors que l’on redoutait l’absence de Diaz pour cette rencontre à cause d’une blessure, ce dernier devrait être aligné. Les tests médicaux réalisés par son club n’ont révélé rien d’inquiétant. Pour rappel, avec un match en moins, Madrid est classé 2e du tableau avec 34 points derrière le Barça. Et après la défaite contre Liverpool à Anfield, Carlo Ancelotti ne compte pas sous-estimer son adversaire en Liga.

En Espagne toujours, un choc de Lions de l’Atlas entre Real Sociedad-Betis ou plutôt Nayef Aguerd-Abde Ezzalzouli. Respectivement 10e et 9e, les deux clubs se donneront au maximum pour creuser la différence. Quant aux Marocains qui y évoluent, tous les deux réalisent un bon début de saison avec leurs clubs. Mais c’est Aguerd, patron de la charnière des Lions de l’Atlas qui sort du lot. Le défenseur de 28 ans a été recruté cet été par la Sociedad et s’est rapidement imposé en tant que titulaire. Au vu de ses performances, West Ham, qui l’a prêté au club espagnol doit se mordre les doigts.

Le programme complet des Lions de l’Atlas

Ligue 1

Samedi

Brest-Strasbourg 19h00

PSG-Nantes 21h00

Dimanche

Montpellier-Lille 15h00

Toulouse-Auxerre 17h00

Lyon-Nice 17h00

Le Havre-Angers 17h00

Marseille-Monaco 20h45

Premier League

Samedi

Brentford-Leicester 16h00

Dimanche

Manchester United-Everton 14h30

Liga

Samedi

Espanyol-Celta Vigo 18h30

Dimanche

Real Madrid-Getafe 16h15

Real Sociedad-Betis 21h00

Süperlig

Dimanche

Galatasaray-Eyüpspor 17h00

Fenerbahçe-Gaziantep 18h00

Serie A

Vendredi

Cagliari-Hellas Vérone 20h45

Samedi

Bologne-Venezia 20h45

Dimanche

Torino-Naples 15h00

Fiorentina-Inter 18h00

Eredivisie

Dimanche

Utrecht-PSV Eindhoven 12h15

Superleague de Grèce

Dimanche

OFI Crète-Olympiakos 16h00

Pana-Atromitos 19h30