L’international marocain Youssef En-Nesyri a contribué samedi à la victoire à l’extérieur de son équipe Fenerbahçe (6-2) face à Kayserispor, en inscrivant un but pour les hommes de José Mourinho, dans le cadre de la 13e journée du Championnat de Turquie.

Dès le début de la rencontre, le Serbe Dusan Tadić a ouvert le score pour les visiteurs à la 7e minute, avant que le Turc Oğuz Aydın n’inscrive un doublé à la 15e et 26e minute. En seconde période, le Lion de l’Atlas a signé le quatrième but (63e), grâce à une passe décisive de Tadić.

En-Nesyri with the header—oops, scratch that—left foot this time! 😅 pic.twitter.com/a6mXjHsaIK — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) November 23, 2024

Le Serbe Filip Kostić a trouvé le chemin des filets pour un cinquième but à la 85e minute, tout comme le Polonais Sebastian Szymański, qui a inscrit un sixième but trois minutes plus tard. Les deux buts de Kayserispor ont été inscrits ont été l’œuvre du Français Alexander Djiku, contre son camp (43e), et du Grec Dimitrios Kolovetsios à la 56e minute.

Avec cette victoire, Fenerbahçe conserve sa deuxième place (29 points) dans le classement provisoire de la Süper Lig turque, tandis que Kayserispor recule à la 12e place avec un total de 12 points.