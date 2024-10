Le Roi Mohammed VI, a reçu, ce vendredi 18 octobre 2024 au Palais Royal à Rabat, Chakib Benmoussa que le souverain a nommé Haut Commissaire au Plan.

Le Roi a également reçu Ahmed Lahlimi Alami, ancien Haut Commissaire au Plan, que le souverain a décoré du Grand Cordon du Wissam Al Arch.

Chakib Benmoussa qui a aussi un Master of Science du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a occupé plusieurs fonctions publiques au Ministère des Travaux publics en tant que Directeur de la planification, Directeur des routes et de la circulation routière, et au département du Premier Ministre comme Secrétaire général.

Entre 1998-2002, il passe quelques années dans le secteur privé en tant que Président-délégué de Sonasid.

Il a aussi occupé le poste de Président de Tanger Free Zone et Administrateur directeur général du groupe Brasseries du Maroc, avant de revenir à la fonction publique au poste de Wali Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur.

M. Benmoussa est nommé en 2006 ministre de l’Intérieur puis à partir de de 2011, Président du Conseil économique et social.

Il a également était ambassadeur du Royaume du Maroc en France avant d’être nommé ministre de l’Éducation nationale.