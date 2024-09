Anas Guennoun, fondateur et managing partner de la banque d’affaires West Capital Partners, a été nommé président du Conseil d’affaires Maroc-Émirats arabes unis de la Confédération générale des entreprises du Maroc, succédant ainsi à Majid Iraqui.

Le Conseil d’affaires Maroc-Émirats arabes unis de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a un nouveau président: Anas Guennoun. Diplômé en finance de l’Université Paris Dauphine, ce manager de talent a débuté sa carrièr en 2000 à la banque d’investissement de la Société Générale, où il a notamment conseillé, pendant 5 ans, de grands groupes français dans des opérations de fusions-acquisitions transfrontalières.

Fort d’une riche carrière en private equity, Guennoun a cofondé et co-dirigé diverses plateformes en Afrique du Nord (Société Générale Asset Management, Amundi, Abraaj), avec la levée de plus de 600 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels étrangers (IFC, Proparco, BERD, BEI, DEG, FMO, BII…).

Il a également siégé aux conseils d’administration de sociétés de portefeuille et de groupes familiaux au Maroc, ainsi qu’au comité d’investissement de différents fonds d’investissement, avec une implication dans des transactions réalisées en Algérie, en Tunisie et en Égypte.

Son riche parcours comprend par ailleurs les fonctions de vice-président de la Commission internationale de la CGEM, de vice-président de l’Association Bab Rayan et d’administrateur et président sortant de la fondation Education for Employment Maroc (EFE Maroc).

Dans un communiqué, le concerné s’est déclaré «particulièrement enthousiaste à l’idée de contribuer, à travers le Conseil d’affaires, à la dynamisation des relations et des échanges commerciaux entre nos deux pays», dont les liens se sont raffermis suite à la signature d’un accord stratégique, le 4 décembre 2023 à Abu Dhabi.

Et d’ajouter «Je suis profondément honoré de la confiance que m’a accordée Chakib Ajl pour occuper le poste de Président du Conseil d’affaires Maroc-Émirats Arabes Unis. Cette marque de confiance me touche d’autant plus car j’ai pleinement conscience du travail remarquable accompli par mon prédécesseur, Majid Iraqui, dont les efforts ont grandement contribué à renforcer les relations commerciales entre nos deux nations.»