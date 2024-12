Le cabinet de conseil «Mercer» dévoile, ce mardi, son palmarès des destinations offrant la meilleure qualité de vie. Deux villes marocaines figurent dans ce classement.

Dans son rapport intitulé «Quality of Living», l’entreprise américaine a dévoilé les destinations mondiales offrant la meilleure qualité de vie en 2024. La première place est occupée par Zurich, en Suisse. La capitale, Rabat, est classée 127e au niveau mondial comme la meilleure ville du Maroc en termes de qualité de vie, tandis que Casablanca se classe au 135e.

En Afrique, Rabat et Casablanca sont considérées comme des villes relativement développées. Elles sont confrontées à une forte concurrence de la part d’autres villes comme Port Louis, la capitale de Maurice, qui arrive en tête du continent africain, classée 88e au niveau mondial, et Victoria, la capitale des Seychelles, qui occupe la 101e position.

Le rapport «Quality of Living» vise notamment à fournir un aperçu complet des villes les plus agréables à vivre pour les employés internationaux et leurs familles. Ces notations permettent d’évaluer l’adéquation des villes aux besoins des salariés, que ce soit en termes de sécurité ou de services.

Il est important de noter que le classement de la qualité de vie des villes prend en compte divers facteurs tels que la stabilité politique, les soins de santé, l’éducation, les infrastructures et l’environnement socioculturel. «Chaque ville a son charme et ses avantages uniques», commente le cabinet. Ce classement a, par ailleurs, considéré le développement des infrastructures comme une étape cruciale pour améliorer la qualité de vie dans toutes les villes du monde. «Notre classement annuel est produit grâce à une enquête mondiale menée par le cabinet sur la qualité de vie. Nous créons des rapports individuels pour chaque ville que nous enquêtons, et nous proposons également des indices comparatifs de qualité de vie entre la ville d’origine et une celle d’accueil, ainsi que des comparaisons entre les différentes villes », précise le rapport.