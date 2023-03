Certification des produits halal: approbation d’un mémorandum de coopération entre le Maroc et l’Arabie Saoudite

Un mémorandum de coopération entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume du Maroc en matière de reconnaissance mutuelle des certificats des produits halal locaux, a été approuvé par le Conseil des ministres saoudien a approuvé, lors d’une session présidée mardi par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ben Abdelaziz.

Les deux pays avaient signé, le 3 octobre dernier à Rabat, ce mémorandum qui porte sur le développement de la coopération dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des certificats halal et des produits locaux, apprend-on d’un communiqué l’Institut marocain de normalisation (IMANOR).

Le Maroc était représenté par l’IMANOR et l’Arabie saoudite par l’Agence saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA).

L’accord vise également à développer l’échange d’expériences et de connaissances dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’analyse des produits halal dans les laboratoires.

La signature de ce mémorandum intervient dans le cadre de la visite du ministre saoudien du Commerce, Majid Al-Qasabi, au Maroc, qui était accompagné d’une délégation saoudienne de haut niveau composée de représentants de 14 ministères et de 62 acteurs du secteur privé.

Le présent mémorandum signé entre les deux parties permettrait également de renforcer la coopération entre l’IMANOR et l’Agence SFDA, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des normes nationales et des procédures d’évaluation de la conformité appliquées aux produits halal, en plus du partage des expériences et connaissance dans les domaines de formation, la recherche, et les analyses concernant les mêmes produits.

« Il convient de signaler qu’actuellement plus de 400 références produites au Maroc bénéficiant du Label Halal de l’IMANOR pourront bénéficier de cet accord », indique l’IMANOR.

Aussi, la mise en œuvre de cet accord est de nature à encourager et motiver d’autres producteurs locaux concernés pour adhérer au Label halal dans l’objectif d’accéder au marché Saoudien ainsi que d’autres marchés du monde islamique, ce qui permettrait d’améliorer le positionnement des produits d’origine marocaine sur le marché halal mondial qui connait ces derniers temps une évolution spectaculaire.