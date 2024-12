La Russie prévoit de livrer près d’un million de tonnes de blé au Maroc au cours de cette saison 2024-2025.

Il s’agit d’une ambition de taille. Le président de l’Union des exportateurs et producteurs de céréales (Rusgrain Union), Edouard Zernine, a déclaré à l’agence de presse Interfax que la Russie veut rester le principal fournisseur du Maroc en blé. « Notre objectif pour cette saison est d’exporter environ 1 million de tonnes de blé au Maroc, et nous prévoyons à l’avenir d’atteindre 1,5 million de tonnes par an », a-t-il annoncé. Surtout, dit-il, après la signature d’un protocole d’entente signé à Casablanca entre l’Union des exportateurs de céréales russes et la Fédération nationale des commerçants céréaliers et légumineux du Maroc.

« Le protocole d’entente formalise les accords conclus cette saison entre les exportateurs de céréales russes et les négociants en céréales marocains, qui agissent en tant qu’importateurs et distributeurs de blé vers les meuniers », a expliqué le président du conseil de l’Union russe des exportateurs de céréales.

Il a précisé que le marché clé de la Russie est celui de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MENA). Et que le Maroc constitue une valeur sûre et donc « l’un de nos marchés prioritaires », a-t-il déclaré.

« Depuis le début de la saison, les exportations russes de blé vers le royaume ont déjà atteint 650 000 tonnes, dépassant plusieurs fois le chiffre de la même période de l’année dernière », a-t-il révélé. La Russie, premier exportateur mondial de blé tendre, est ainsi devenue le principal fournisseur du Maroc depuis août 2024, détrônant la France.