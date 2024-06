À la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et au lendemain de la Journée Mondiale de l’Olympisme, le complexe sportif Beaulieu du Lycée Lyautey de Casablanca a été officiellement renommé Centre Sportif Nawal El Moutawakel. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, du directeur du Lycée Lyautey, Didier Devilard, et de Nawal El Moutawakel elle-même.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du dispositif Sport et Parité, lancé par le label Terre de Jeux 2024 sous l’égide des Jeux Olympiques de Paris. Le programme promeut la représentation féminine dans le sport, visant à faire des JO de Paris 2024 les premiers Jeux paritaires de l’histoire. Ce projet est un hommage vibrant à Nawal El Moutawakel, une figure emblématique dont les exploits olympiques ont inspiré de nombreuses générations.

Didier Devilard, proviseur du Lycée Lyautey, a décrit l’importance de ce complexe: « On est sur un complexe sportif de grande dimension avec une piscine, une salle de musculation, un gymnase couvert, des salles de tennis de table, des terrains extérieurs pour le volley, le basket, le hand, et le foot« .

Nawal El Moutawakel, première femme africaine, arabe et musulmane à remporter une médaille d’or olympique en 1984 à Los Angeles, a exprimé son émotion lors de l’inauguration : “Cette inauguration est pleine de signification. C’est d’abord un hommage rendu à une femme, ce qui en soi est un message fort du point de vue parité et égalité, c’est d’ailleurs un thème qui m’est très cher”. Elle a ajouté que la cérémonie l’a profondément touchée grâce à la présence d’anciens ministres, d’anciens champions olympiques et de passionnés de sport.

El Moutawakel a également partagé son rêve pour le futur de cette infrastructure : “À travers cette infrastructure, mon rêve c’est de voir d’autres lauréats du Lycée Lyautey exceller dans le sport, à l’image de Yassine Bounou, qui a su faire du sport un engagement permanent. J’espère que tous les élèves pourront profiter de ce complexe sportif”.

Ce complexe sportif est plus qu’un lieu de pratique sportive. Il représente une histoire personnelle et inspirante, car c’est au Lycée Lyautey que Nawal El Moutawakel a rencontré Jean-François Coquand, son professeur d’arabe en 1979, qui a reconnu son potentiel et l’a orientée vers les courses de haies.

Nawal El Moutawakel a conclu en rappelant l’importance de sa victoire en 1984: “Je me rappelle très bien de la Nawal avant les 54 secondes en 1984 et celle d’après les 54 secondes, qui était ma performance sur les 400m haies. Une course qui était pour moi une école de la vie avec un départ et une arrivée, et entre les deux des obstacles qui pour moi étaient les obstacles de la vie, souvent, on tombe, souvent, on franchit la haie, souvent on la rate… C’est une épreuve qui a forgé ma personnalité et ma personne« .