Les centrales solaires photovoltaïques sont une solution stratégique pour pour réduire leurs coûts énergétiques, améliorer leur compétitivité et anticiper les futures réglementations climatiques. Au Maroc, des mécanismes de financement adaptés et accessibles sont à la portée des TPME.

Avec l’accélération de la transition énergétique et les défis posés par les changements climatiques, les Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) marocaines trouvent dans le développement des énergies renouvelables, une opportunité stratégique, notamment le solaire photovoltaïque.

Ces entreprises peuvent non seulement réduire leur facture énergétique, mais aussi améliorer leur productivité et leur image, tout en anticipant des réglementations futures telles que la taxe carbone. Plusieurs mécanismes leurs permettant de s’octroyer

L’installation de centrales solaires photovoltaïques se présente comme un levier majeur pour les TPME marocaines, qui peuvent réaliser jusqu’à 46 % d’économies sur leur consommation d’électricité.

Outre ce facteur, cette solution offre plusieurs autres avantages tels que la sécurisation des coûts du kilowattheure (kWh) sur le long terme et la réduction de l’empreinte carbone.

Des avantages qui impactent directement, et positivement, la compétitivité de l’entreprise. Il est également démontré que la centrale solaire peut couvrir jusqu’à 35 % des besoins énergétiques des entreprises opérant 24h/24. Et si le facteur coût constituait naguère un obstacle majeur, aujourd’hui cet obstacle est levé.

En effet, plusieurs options de financement sont disponibles et facilitent l’accès de cette technologie aux TPME. Parmi elles le leasing bancaire et les crédits verts. Si le leasing permet aux entreprises de financer jusqu’à 100 % du coût de l’installation, avec un retour sur investissement en 4 à 5 ans, le crédit bancaire « Green Invest » propose un taux d’intérêt avantageux de 2,5 %. Ce qui rend l’investissement encore plus accessible.

Hormis ces deux premières solutions, Une troisième, plus attrayante, existe pour les TPME. Il s’agit de la solution développeur. Elle consiste à installer une centrale solaire sans investissement initial. Dans ce schéma, l’investisseur prend en charge l’intégralité des coûts et de la maintenance. L’entreprise bénéficie d’une électricité 20 % moins chère que les tarifs du réseau, avec la possibilité de racheter la centrale après 6 ans. Ce modèle aide aussi à anticiper la future taxe carbone et à aligner les pratiques de l’entreprise sur les objectifs RSE.

Quoique certaines subventions à destination des TPME aient été suspendues, notamment les 30% allouées par Maroc-PME explique l’expert énergéticien Mohammed El Hark, les TPME peuvent bénéficier d’un soutien allant jusqu’à 40 % pour les établissements hôteliers et d’un financement complémentaire de la BERD via le programme GEFF.

A l’évidence, ces solutions représentent une opportunité incontournable pour les TPME marocaines, tant sur le plan économique qu’écologique.