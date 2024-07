Le prestigieux magazine américain « Time » vient de dévoiler sa liste des meilleures destinations touristiques mondiales 2024. Un musée marocain s’illustre dans la catégorie des endroits à visiter.

Le « Time » a publié, jeudi, sa liste des meilleures destinations touristiques 2024. Un classement qui comprend les 100 destinations mondiales, mais aussi celles des meilleurs hôtels ou encore des endroits qui méritent le détour.

« Les tendances de l’industrie du voyage reflètent souvent l’idéal de l’humanité : ce que le collectif désire le plus lorsqu’il est libéré du stress quotidien et des responsabilités », explique l’hebdomadaire. « Alors que la liste de l’année dernière présentait 50 villes, nous avons décidé cette année d’explorer des établissements encore plus nombreux et plus spécifiques qui se démarquent dans leur domaine et dans le monde ».



Dans The World’s Greatest Places of 2024, il y a un musée marocain qui sort du lot. Il s’agit du Musée de l’Art Culinaire Marocain de Marrakech. Le Time l’a retenu dans la liste des 50 endroits à visiter.

» Situé au cœur de la vieille ville animée de Marrakech, le Musée des Arts Culinaires Marocains n’est pas seulement une vitrine de l’architecture mauresque, mais aussi un lieu dédié à la préservation du patrimoine culinaire du pays. Après avoir ouvert et fermé en raison de la pandémie et du tremblement de terre de l’année dernière, il a rouvert ses portes en juin », écrit la publication.

See which destinations made our list of the world’s greatest places of 2024: https://t.co/B98vMBdM2S pic.twitter.com/c1NlFSdPvE — TIME (@TIME) July 25, 2024

En entrant dans le Riad rénové de 5.000 mètres carrés, les visiteurs échappent à la chaleur et au bruit des ruelles étroites de la médina pour se retrouver dans un palais du 18e siècle décoré de mosaïques, de plâtre sculpté et de plafonds en cèdre peints à la main. « Ici, ils découvrent la vaisselle et la décoration traditionnelles, les techniques de cuisson comme le roulage manuel du couscous et la préparation de plats allant du tafarnout (pain plat) au délicieux kaab lghzal (cornes de gazelle), un dessert fourré d’amandes et servi lors de la cérémonie du thé », poursuit le Time.

Le magazine vante également le restaurant sur le toit qui propose le déjeuner, ainsi que du café, du thé et des pâtisseries avec une vue panoramique sur la vieille ville et la mosquée Koutoubia du 12e siècle. La boutique, écrit le magazine, vend des ustensiles de cuisine et des épices traditionnels, notamment le ras el hanout, tandis qu’un studio de cuisine moderne propose des cours de cuisine avec une dada, ou cuisinière traditionnelle, démontrant les techniques derrière le tajine de poulet et le zaalouk, une salade d’aubergines et de tomates cuites.